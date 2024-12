Baby K è salita sul palco di Capodanno in Musica 2025 insieme a tutti gli altri artisti che hanno deciso di festeggiare l’ultimo giorno dell’anno in quel di Catania. Durante la sua esibizione, però, i fan hanno subito notato qualcosa di strano: dal vestito attillato di colore viola-blu, spunta un pancino. Subito è partito il rumor su Baby K incinta dato il gonfiore piuttosto evidente. “Baby K è incinta sicuro“, scrive un utente su X dopo aver visto la sua esibizione sul palco catanese.

Chiaramente l’artista non ha ancora nè annunciato nè confermato niente sulla presunta gravidanza e bisogna precisare che il vestito che indossava stasera era decisamente stretto. Facile dunque che fasciasse in modo particolare la pancia anche per via del tessuto. In ogni caso non ci sarebbe nulla di strano se Baby K fosse davvero incinta: lei e il fidanzato Edoardo Dionea Cicconi formano coppia fissa ormai da un po’ e potrebbero aver deciso di avere un bambino. Rumors a parte, Baby K si è esibita in modo impeccabile portando il pubblico a ballare sotto le note dei suoi grandi successi.

Oggi 31 dicembre la bravissima Baby K si è esibita sul palco di Capodanno in Musica 2025, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Un tripudio di esibizioni di cantanti di ogni generazione, da Umberto Tozzi e Orietta Berti fino ad arrivare ai giorni nostri con gli artisti di Amici 2024/2025. Grande successo per Claudia Nahum (in arte Baby K) che ha di nuovo affermato la sua bravura con un mix delle sue canzoni estive.

E oltre alla presunta gravidanza di Baby K il pubblico si è lamentato anche per i brani adatti ad una stagione non proprio invernale. Suoi sono stati, infatti, i successi più grandi della scorsa estate e forse non ha potuto fare a meno di riprodurli anche qui, per salutare il 2024. Da “Playa” a “Roma Bangkok” gino ad arrivare a “Da Zero a Cento“, Baby K è senza dubbio una delle firme più importanti degli ultimi tormentoni italiani. Non a caso il pubblico ha fatto faville per lei, con balli e salti sotto la sua performance. Ora, non ci resta che attendere di sapere se sia vero il sospetto su Baby K incinta, o se semplicemente aveva la pancia…un po’ gonfia!

