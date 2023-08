Edoardo Donnamaria addio alla Tv dal prossimo anno?/ “Forum ha deciso di confermarlo”, l’indiscrezione

Edoardo dice addio a Forum? Ecco cosa è successo

Edoardo Donnamaria potrebbe non tornare in televisione il prossimo anno, o almeno, in un programma in particolare: Forum. Lo speaker radiofonico, che attualmente è impegnato a far fruttare la sua passione per la musica, non sarebbe stato riconfermato nel noto show a tema giuridico.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nuovi retroscena/ Lui alzava i muri: "Non torno con te"

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza: “Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti “bilancieri“. Non ci sono conferme ufficiali ma lo stesso ex gieffino, qualche settimana fa, si era espresso su un possibile addio al programma: “Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula”. Da queste dichiarazioni sembrerebbe che sia lo stesso ex concorrente del GF Vip ad aver interrotto il contratto con lo show.

Perché Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono tornati insieme?/ "Lui non la perdona…"

Donnamaria confessa: “Non rifarei il Grande Fratello Vip”

Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’appena trascorsa edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia con Antonella Fiordelisi ha tenuto banco nel reality show per settimane, fino alla sua espulsione per comportamenti poco appropriati.

Ai microfoni di Tvblog, l’ex volto di Forum ha svelato come abbia vissuto l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Ho fatto esperienze molto pesanti nella mia vita: volontariato a 17 anni in Amazzonia da solo, sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York. Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita“.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati insieme?/ Gli indizi dopo un evento

© RIPRODUZIONE RISERVATA