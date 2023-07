Edoardo Donnamaria torna a Forum? “Sto valutando”/ Su Paolo Ciavarro: “Mi è capitato di chiedere scusa…”

Edoardo Donnamaria torna a Forum a settembre?

Dopo la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è tornato immediatamente in radio e a fare musica, ma non a Forum dove ha lavorato negli ultimi anni. In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Piccolo sole” scritto e dedicato ad Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog in cui ha parlato non solo di Forum, ma anche di GF Vip svelando un retroscena sull’amico Paolo Ciavarro. La strada professionale di Donnamaria sembra ormai orientata verso la radio e la musica: a settembre, dunque, non ci sarà a Forum o c’è ancora una speranza per il pubblico che spera di rivederlo nella trasmissione di Barbara Palombelli con cui i rapporti sono ottimi?

“Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula”, ha spiegato Donnamaria.

Edoardo Donnamaria: “Non rifarei il Grande Fratello Vip”

Sono tante le esperienza vissute da Edoardo Donnamaria che, tuttavia, a TvBlog, ha spiegato che quella vissuta nella casa del Grande Fratello Vip è stata indubbiamente la più dura dal punto di vista psicologico. “Ho fatto esperienze molto pesanti nella mia vita: volontariato a 17 anni in Amazzonia da solo, sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York. Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita”, ha detto.

Nella casa di Cinecittà ha vissuto emozioni forti che, spesso, ha tirato fuori con le lacrime. Vivendo in prima persona tutto ha così capito ciò che, prima di lui, ha provato l’amico Paolo Ciavarro: “Mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa”, ha svelato.

