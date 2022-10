Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: arriva il primo bacio/ Lei: “Sono felice”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: dopo la lite, arriva il bacio

Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è tornato il sereno. Dopo la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2022, complice un commento di Sonia Bruganelli, Antonella era stata assalita da mille dubbi al punto da aver allontanato Edoardo ammettendo di non fidarsi di lui. Durante la giornata di ieri, i due non si sono rivolti la parola, almeno fino all’ora di cena quando, seduti l’uno accanto all’altra, hanno cominciato a parlare.

A rompere il ghiaccio è stata proprio Antonella che ha ammesso che non gli avrebbe voluto rivolgere la parola per tutto il giorno, ma di aver cambiato idea dopo averlo visto in camicia. Edoardo ha ribadito il proprio interesse chiedendole di non prenderlo in giro, di fare chiarezza su ciò che vuole e di non tirare troppo la corda. Antonella, dopo aver ricevuto il messaggio, ha deciso di lasciarsi andare spiazzando anche lo stesso volto di forum.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più vicini

Dopo essersi stuzzicati in giardino con il gioco del Mikado, mentre tutti gli altri concorrenti erano in giardino, Edoardo e Antonella si sono allontanati ritagliandosi un momento d’intimità in casa. Abbracciando Donnarruma, la Fiordelisi ha ammesso: “Mi sei mancato“. Sdraiati sul divano, poi, Antonella ha continuato ad accarezzarlo fino a concedergli un fugace bacio a stampo e promettendogli che quello vero arriverà quando si fiderà totalmente di lui.

Edoardo e Antonella sono sempre più vicini al punto che, poi, soli in giardino dove hanno continuato a coccolarsi, la Fiordelisi, appoggiandosi al petto del romano, ha detto: “Sono felice”.

