Edoardo Donnamaria approda ad Amici?/ L’indiscrezione sull’ex gieffino

Edoardo Donnamaria allievo di Amici? Ecco cosa è successo

Edoardo Donnamaria è tornato al centro del gossip a causa della rottura con Antonella Fiordelisi. Mentre i due continuano a lanciarsi frecciate sui social, un’indiscrezione sta cominciando a circolare sul volto di Forum. Secondo alcuni fan, il dj starebbe per entrare nel cast di Amici come alunno.

Edoardo Donnamaria ha da poco fatto uscire il suo nuovo singolo Piccolo Sole, dedicandosi sempre di più alla sua passione. Proprio per questo, molti fan ritengono che l’ex volto di Forum possa figurare tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi il prossimo anno, come allievo del talent show. A chiarire l’arcano ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha risposto: “Edoardo ad Amici? Ma siete pazzi?”.L’ipotesi sembra, dunque, sfumata ma lo speaker radiofonico non ha escluso un ritorno in tv, in Mediaset, nel prossimo futuro.

Edoardo Donnamaria all’Isola dei Famosi? “Lo farei”

Se sembra esclusa l’ipotesi Amici, Edoardo Donnamaria non ha escluso un ritorno a Mediaset dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. Durante una diretta Instagram con Matteo Diamante, il volto di Forum ha svelato parteciperebbe volentieri all’Isola dei Famosi: “Io concorrente? Perché no, certo che la farei!”.

Per quanto riguarda il possibile ritorno a Forum, Edoardo Donnamaria ha dichiarato: “Forum è finito, queste che vanno in onda ora sono le repliche. Quando sono uscito mancava circa un mese alla fine, è inutile che mi dite che non ci sono!” Poi ha conclusa con una risposta ironica e provocatoria: “Se torno a Forum a settembre? Arriva Drojette (suo nome d’arte da cantante, ndr) a Forum”.

