Edoardo Donnamaria bacia Alberto De Pisis/ Antonella spiazzata: “Ti piace anche lui”

Edoardo Donnamaria bacia Alberto De Pisis, Antonella si infuria

Edoardo Donnamaria ha baciato Alberto De Pisis, in occasione di un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip 2022 per San Valentino. Nonostante il volto di Forum le abbia spiegato i motivi del suo gesto, Antonella Fiordelisi non ha gradito per nulla e ha cominciato a fare insinuazione sulla sessualità del gieffino.

Come riporta Blogtivvu, la schermidora dichiara: “Edoardo? A me mi hanno tenuta fuori da questo gioco adesso, quando lui ha detto “Spero di pescare Alberto”, si baciasse con Alberto, dov’ è il problema. Basta che lo dice. Io non gioco più. Edoardo ti avevo fatto una domanda tempo fa e tu non mi hai risposto. Se la percezione mia è quella giusta dillo tranquillamente”. Edoardo Donnamaria ha spiegato l’accaduto a Micol e Tavassi: “Visto che rimangono due persone e una è Alberto e non vogliamo perdere i soldi del budget, fatemi pescare a me sperando che capiti Alberto, così do un bacio a stampo ad Alberto e sti ca**i. E poi se n’è andata mezza piangendo dicendo che ha avuto sensazioni all’inizio dicendo “Se questa è la verità bastava che me la dicessi”. “Baciati Alberto, visto che ti piace anche lui” mi ha detto.”

Edoardo Donnamaria si infuria con Antonella: “Non mi piacciono gli uomini”

Edoardo Donnamaria, dopo aver ascoltato le insinuazioni di Antonella sulle sue preferenze sessuali, si infuria con la schermidora: “A prescindere da quello che hai capito, io ti prego di non insinuare mai più che mi piacciono gli uomini, non mi piacciono e non so come cazz* dirtelo. No, perché mi sembra di averti dato modo di pensare tutt’altro. Io ho il modo di fare come cazz* mi pare a me, ti prego di smetterla. Se ti dico una volta, due volte, tre volte che non è così ti prego di smetterla perché mi dà fastidio… pure l’altra volta mi hai fatto le battute su Luca, basta!”

A questo punto, Antonella cerca di mediare: “Ti dico scusa ma non lo posso pensare? Tu fai lo scemo con una persona che… tu hai questo modo di fare che può essere interpretato diversamente, capito?”.













