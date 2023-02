“Edoardo Donnamaria cagnolino che fa la pecora”/ Commento choc di Gianluca Benincasa

Gianluca Benincasa contro Edoardo Donnamaria

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, non entrerà più nella casa del Grande Fratello Vip 2022. La notizia è arrivata poche ore dopo la pubblicazione dello screenshot del commento lasciato da Benincasa contro Edoardo Donnamaria, sotto un post del Grande Fratello Vip e che Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella, ha condiviso tra le storie del proprio profilo Instagram. Gianluca Benincasa che ha conosciuto Edoardo Donnamaria durante il confronto che ha avuto nella casa con Antonella, sotto il post del Grande Fratello Vip, usa parole durissime nei confronti del nuovo fidanzato della sua ex.

“Uomini di spessore e dove trovarli [si riferisce a Edoardo Donnamaria, ndr] Papino web ma dove sei? Abbiamo bisogno della tua opinione”, inizia così il commento lasciato da Benincasa contro Edoardo.

Le parole di Gianluca Benincasa

Commentando il post del Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa si scaglia contro Edoardo Donnamaria, reo di essersi innamorato e di aver fatto innamorare di lui Antonella Fiordelisi che, sin dai primi approcci con Donnamaria, ha ammesso di aver lasciato la porta aperta a Benincasa non immaginando che si sarebbe innamorata all’interno della casa.

“Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arrapat0 che ha fatto sempre il cagnolino, ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere “la donna della sua vita”, scrive Benincasa. “Papi SF hai collezionato un altra figura di merd@, ed hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui all’inizio un po’ te, sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore!”, conclude.

