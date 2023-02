Gianluca Benincasa non entra più al GF Vip?/ Lo sfogo dell’ex di Antonella Fiordelisi:”Mi hanno denunciato”

Gianluca Benincasa non entra più al Grande Fratello Vip 2022

Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, non entra più al Grande Fratello Vip 2022. Benincasa che il pubblico del reality show ha conosciuto in occasione del confronto con la Fiordelisi che, in diretta, ha ammesso di essersi innamorata di Edoardo Donnamaria chiudendo definitivamente la porta lasciata aperta prima che entrasse nel bunker di Cinecittà, sarebbe dovuto entrare nella casa come ospite insieme ad Ivana Mrazova, ex di Luca Onestini, Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro e Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon. Il probabile ingresso di Gianluca Benincasa ha scatenato, tuttavia, la forte reazione del web e di Stefano Fiordelisi, il padre di Antonella.

Antonella 'perdona' Edoardo grazie a un aereo al GF Vip/ Tavassi insinua "Aspetti che te lo dicono da fuori?"

Quest’ultimo, sui social, si è scagliato contro la scelta di far entrare Gianluca Benincasa in un momento di forte fragilità della figlia che ha vissuto momenti complicati per l’allontanamento, oggi superato, da Edoardo Donnamaria. Il padre di Antonella ha così deciso di agire con “forti provvedimenti legali” nei confronti dell’ex di Antonella che non varcherà più la famosa porta rossa.

Edoardo e Antonella, crisi superata al GF Vip? "Ci riproviamo"/ Lui: "Se vuole stare con me deve cambiare"

La famiglia di Antonella Fiordelisi contro Gianluca Benincasa

Secondo quanto riferisce Alessandro Rosica della pagina Instagram “Investigatore Social”, la famiglia di Antonella Fiordelisi ha deciso di agire legalmente contro Gianluca Benincasa bloccando il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. “Notizia shock: ultim’ora news Alessandro Rosica. Gianluca Benincasa non entrerà più al Grande fratello vip. La famiglia di Antonella Fiordelisi ha preso forti provvedimenti legali che hanno causato lo stop di Gianluca Benincasa”, scrive Alessandro Rosica.

Benincasa, successivamente, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un lungo sfogo respingendo tutte le accuse: “Mi hanno denunciato sulla base del nulla e hanno addirittura fatto un ordine disposto dal giudice. E’ la prima volta che mi accade una cosa del genere. Per me è stato uno shock”, ha scritto Benincasa.

Antonino Spinalbese, scoppia il "video-gate" sul web/ Cos'ha visto fuori dal GF Vip?













© RIPRODUZIONE RISERVATA