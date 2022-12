Edoardo Donnamaria contro Attilio Romita/ “Ha dato della mign**ta a Sarah Altobello”

Edoardo sbotta contro Attilio Romita e difende Sarah: “Che schifo”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Attilio Romita è stato al centro delle polemiche per aver usato espressioni forti nei confronti di Sarah Altobello. Le parole del giornalista hanno indignato non solo il pubblico da casa, ma anche Edoardo Donnamaria che si è infuriato.

Il volto di Forum, come riporta Biccy, si è sfogato su Attilio Romita dopo la puntata: “Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita. Si vergognerebbe di lei a portarla dai suoi amici? Ma chi frequenta questo qui? Ma chi sono sti amici? Dai che orrore. Sono davvero schifato. Ste cose non si possono dire; a chi ca**o si crede di essere quello? C’aveva ragione Luca Salatino che lui è così. E come fa Antonino a difenderlo? Purtroppo quando sei stu**do sei stu***o. Lui è indifendibile adesso ha detto delle robe schifose da vomito. Le sue sono min**ate. Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah“.

Attilio Romita e le parole a Sarah Altobello che hanno fatto discutere

Attilio Romita, dopo le effusione con Sarah Altobello, è stato messo in guardia da Alfonso Signorini sulla reazione della sua compagna Mimma Fusco. Spaventato dalla situazione, il giornalista ha fatto una serie di dichiarazioni sull’influencer barese in confessionale.

Attilio Romita ha dichiarato: “Non mi potrei permettere di andare in giro a cena con le persone con le quali anche lavoro o frequento abitualmente con una compagna così ‘fru fru’ diciamo. Ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status o la capacità di comunicare con persone che hanno un background di un certo livello. Se andassi in giro con una simpaticona come Sarah penso che finiremmo male”. Questi discorsi hanno indignato il web che si è schierato a difesa di Sarah Altobello.

