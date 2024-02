Edoardo Donnamaria: “Deluso dal vivo, ci sono rimasto male!”/ L’affondo su Fedez

Grande fratello vip, Edoardo Donnamaria rompe il silenzio su Fedez

Edoardo Donnamaria riserva un clamoroso affondo al rapper Fedez, nello studio di Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino. Dopo il successo e la popolarità raggiunti come inquilino nella Casa del Grande Fratello vip 7, Edoardo Donnamaria si impone come opinionista nel salottino del talk-show di Pomeriggio 5, dove non lesina una dichiarazione al vetriolo sul conto del rapper, protagonista del gossip del momento. Sulla scia del pettegolezzo che vede Fedez e Chiara Ferragni in balia di una rottura in amore, Edoardo Donnamaria ricorda il suo incontro con il rapper, rivelatosi per l’ex gieffino vip deludente.

“Parto da fan di Fedez e amante della musica e l’ho sempre apprezzato come rapper- é la premessa dell’ex Grande fratello vip, nella rivelazione critica-. Purtroppo quando l’ho conosciuto dal vivo non mi ha fatto una bella impressione. Sto ancora aspettando una partita a biliardino in un evento che mi ha rifiutato e ci sono rimasto molto male. Lui ha una personalità molto forte, ma secondo me è anche tanto insicuro”. Quindi, il j’accuse di Edoardo Donnamaria ai danni di Fedez prosegue: “Tende a manifestare queste sue insicurezze un po’ sugli altri. Secondo me è così, quando hai bisogno di manifestare questa forza, dietro ci può essere dell’insicurezza”.

Edoardo Donnamaria difende i Ferragnez dalle critiche

Tuttavia, nell’intervento sul conto dei Ferragnez, poi, Edoardo Donnamaria spezza anche una lancia in favore alla presunta ex coppia vip. L’ex Grande Fratello vip dal suo canto dichiara che Chiara Ferragni e Fedez siano genuini e trasparenti, a dispetto del j’accuse delle malelingue che tacciano i due influencer di fingersi all’apparenza dei role-model del buon esempio.

“Io qui sto vedendo un cinismo troppo forte. Io faccio molta fatica a pensare che due persone stiano insieme e mettano su famiglia solo per i social e dei tornaconto. Sono stati insieme anni, si sono sposati e hanno fatto dei figli. Non penso proprio che sia stato fatto tutto con un piano.-fa sapere Edoardo Donnamaria, scagionando i Ferragnez dal j’accuse mediatico-. Poi non parlo del caso del pandoro che è grave, sto parlando di altro. Questa è una famiglia, è un’unione che nasce dall’amore. Non sono d’accordo con questa visione, credo che alla base qui ci sia una famiglia vera e adesso un momento delicato. Non è che ogni cosa che fanno questi due ragazzi debba per forza essere volta al business”.

