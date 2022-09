Edoardo Donnamaria/ Dopo “Forum” entra nella casa del Grande Fratello Vip 2022

Chi è Edoardo Donnamaria, concorrente del Grande Fratello Vip 2022

Edoardo Donnamaria è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Classe 1992, Edoardo è nato a Roma e ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come blogger. Dopo essersi trasferito a Milano per studiare giurisprudenza, Edoardo comincia a scrivere per un blog e per un giornale. Nell’estate del 2016 viene contattato dalla redazione di Forum di Barbara Palombelli e inizia a lavorare nel programma. A Forum diventa uno degli assistenti della trasmissione condotta da Barbara Palombelli assieme a Paolo Ciavarro, Sofia Odescalchi, Camilla Ghini

Edoardo Donnamaria, chi è e carriera concorrente Grande Fratello Vip 2022/ Da Forum alla Casa di Cinecittà

Nel 2018, dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza, decide di chiudere il blog per dedicarsi a tempo pieno al mondo della televisione. Poco approda anche a RTL 102.5 dove conduce il programma “Miseria e nobiltà – weekend” in onda sabato e la domenica, dalle 13:00 alle 15:00.

Edoardo Donnamaria e la vita privata: è fidanzato?

L’esperienza del Grande Fratello Vip 2022 è sicuramente una bella occasione per Edoardo Donnamaria. Se sulla vita professionale è dato sapere molto, sono davvero pochissime le informazioni sulla vita privata. In passato si vocifera sia stato fidanzato con Micol Incorvaia, la sorella di Clizia Incorvaia, anche se nessuno dei due ha mai confermato la loro relazione. Una cosa è certa: Clizia è la compagna di Paolo Ciavarro, grandissimo amico di Edoardo. Possibile quindi che tramite l’amico abbia potuto conoscere la sorella di Clizia Incorvaia, ma i due non hanno mai confermato il flirt. Chissà che tutta la verità non possa venire fuori nella casa del Grande Fratello Vip!

