Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ci riprovano?/ L’indizio al GFvip

É un ritorno di fiamma il riavvicinamento che ora si registra al Grande Fratello vip 7, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi? Quest’ultimi, concorrenti in corsa al reality di Canale 5, dopo aver gettato nello sconforto i fan della loro “crasi”, “Donnalisi“, con la rottura della coppia formata nella Casa, ora tornano a rivolgersi gesti di affetto reciproco. Questo, riaccendendo la fiamma della speranza nutrita da molti, tra i telespettatori, sull’ufficializzazione di una loro lovestory nata nel reality TV.

O almeno questo emerge per effetto della rinnovata diretta del Grande Fratello vip 7, fruibile in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, che mostra agli appassionati un momento di vicinanza tra i due (forse) ritrovati ex: “lo sai che ho un’attrazione particolare per te e tanto fisica – esordisce l’ex volto di Forum parlando all’ex schermitrice, quasi come a volerla riconquistare-, provochi tutti e mi fai pure ridere…quando dici ‘stai con amici falsi, io con amici veri'”.

E Antonella Fiordelisi torna a tracciare l’ex Forum di mancanze delle giuste attenzioni in amore: ” mi hai messo al secondo posto.. “. Edoardo vorrebbe ricucire i loro rapporti, anche in toni amichevoli: “dai, diventiamo amici…una cosa bellissima”.

I gesti intimi preludono al ritorno di fiamma, al Grande Fratello vip 7?

E, tra un abbraccio travolgente, uno sguardo languido e un bacio romantico sulle note che strizza l’occhio alla passione tra ritrovati ex, Antonella si direbbe contraria all’idea diventare amici con Edoardo: “ma non di uno con cui c’é stato un sentimento forte..”. Edoardo passa quindi al contrattacco, dopo l’accusa delle attenzioni mancate: “tu c’hai bisogno di un ragazzino…altro che trovi uomini… difficile che trovi quello che ho provato io per te…”. L’ex Forum, poi, si lascia andare ad un interminabile abbraccio con Antonella, ammettendo di non capacitarsi del dato che le voglia ancora bene. Lei, quindi non nasconde la paura di dover rinunciare al loro amore: “se mi vuoi bene, non mi ami, non ti piaccio più”. Tutte immagini che sono ora virali e fortemente dibattute nel web, in un thread dove gli utenti perlopiù scommettono che gli ex possano presto riaprire la loro storia d’amore.

Che i due protagonisti del Grande Fratello vip 7 siano vicini al ricongiungimento, tra loro? L’interrogativo nasce spontaneo e la fiamma della speranza in un ritorno di fiamma dei Donnalisi arde più forte che mai, nei fan dei due gieffini vip.











