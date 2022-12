Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi come Giulia e Pierpaolo?/ La Salemi svela…

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, nonostante i vari flirt, l’unica coppia vera nata finora è quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nonostante i continui litigi dovuti alla gelosia di lui e ad alcuni atteggiamenti dell’ex schermitrice che il volto di Forum tollera poco, i due non riescono a stare lontani l’uno dall’altra. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, complice Alfonso Signorini che ha fatto credere a tutti che Antonella fosse l’eliminata e non la preferita del pubblico, Edoardo ha vacillato. Durante il momento dei saluti, Antonella, in lacrime, ha detto “ti amo” al suo Edoardo che ha replicato sussurrando le stesse parole per due volte.

Con il ritorno nella casa di Oriana Marzoli, Edoardo, credendo di non rivedere più in casa Antonella, è crollato in lacrime. Riabbracciare la Fiordelisi e scoprire di essere stato semplicemente vittima di uno scherzo, ha fatto tornare il sorriso ad Edoardo che, ieri, ha trascorso tutto il tempo con Antonella. Una coppia che, sui social, sta spopolando come dimostrano anche i tantissimi aerei che ricevono ogni settimana dai fan. C’è anche, inoltre, chi li considera molto simili ad altri due vipponi che si sono innamorati proprio nella casa.

Giulia Salemi su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

C’è chi paragona Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a Giulia Salemi e Pierpaolo Prwetelli, ma a frenare tutto è la stessa Salemi che, sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 dicembre, ha detto: “Lei è una protagonista molto utile al gioco, ben venga il suo essere impulsivo anche se non condivido tre quarti dei suoi comportamenti”, ha esordito la Salemi.

Sulla coppia con Edoardo, poi, la Salemi ha detto: “Qualcuno ha paragonato la sua storia con Edoardo alla mia con Pierpaolo, ma è diverso. Non godevo nel fare ingelosire Pier, lei ha un approccio differente, gode nel provocare anche le donne”. Signorini, la Bruganelli e la Berti, poi, parlando di Antonella come concorrente, l’hanno definita importante per le dinamiche della casa. “E’ nata per fare i reality“, ha concluso Signorini.

