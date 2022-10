Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi/ Dopo il video hot, il dolce massaggio…

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, passione incontenibile al Grande Fratello VIP 2022

Attrazione sempre più forte tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due concorrenti gieffini non si nascondono più e non fanno mistero di provare un grande interesse l’uno nei confronti dell’altra. Così dopo corteggiamenti e inaspettate gelosie, è scoppiata la passione nella casa del Grande Fratello VIP.

Con un bacio rovente che evidentemente è andato anche oltre, sconvolgendo il web e facendo gridare allo scandalo qualche vippone dentro la casa. Im rete, non a caso, circolano già clip eloquenti sulle effusioni bollenti tra Edoardo e Antonella. Attrazione fisica, ma non solo. I due gieffini si sono scambiati anche coccole e carniere di vario tipo, proprio sotto le telecamere del Grande Fratello.

“Non sono innamorato. Non è amore. L’amore si costruisce, mica nasce così dopo una settimana. Chi ha mai detto di essere innamorato? Mi piace, sto bene con lei, non c’è niente in lei che mi dia fastidio”, ha tuonato Edoardo dopo i dubbi manifestati da Charlie Gnocchi sul loro rapporto. Quest’ultimo avrebbe confidato ad Alberto che il ragazzo, in realtà, ha una fidanzata fuori ad attenderlo. Intanto nella casa la forte simpatia tra Antonella ed Edoardo si consolida e diventa sempre più forte.

Nelle scorse ore, infatti, non è passato inosservato il massaggio alla schiena della schermitrice, eseguito alla perfezione da un Donnamaria sempre più intrigato e coinvolto. Un nuovo caso, però, potrebbe accendersi, dopo le ombre gettate da Charlie Gnocchi.











