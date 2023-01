Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati/ Lei: “Mi hai persa…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati nuovamente. Dopo due giorni di distacco, la scorsa notte, i due hanno avuto il confronto che i fan della coppia aspettavano da tempo e che si è concluso nel peggiore dei modi. Dopo averlo raggiunto in quello che è stato il loro letto, Antonella comincia a spiegare ad Edoardo i motivi per cui è stata male negli ultimi giorni. “Fai finta di non vedere quello che mi sta accadendo qui. Sono stata costantemente attaccata da una persona qui (il riferimento è ad Oriana Marzoli ndr). Per una volta sembrava che, nominando Oriana, tu avessi fatto una cosa per me e poi ti vedo che le chiedi scusa, ti avvicini a lei, le hai dato un abbraccio e ti giustifichi e questa cosa l’ho trovata molto da complice suo e del gruppo”, spiega Antonella.

“Fino a pochi mesi fa, mi hai mostrato i tuoi lati migliori, poi vorrei capire cos’è successo dentro di te. Io non ti riconosco non sei quello dell’inizio. Comunque quello che fai non mi fa stare bene quindi basta. Dai qui in avanti stai con loro, finisci questo percorso con i tuoi amici. Hai scelto le amicizie, hai perso Antonella, l’hai voluto te. Ti porterai queste amicizie fuori però mi hai perso sappilo. E adesso lasciami stare, forse non hai capito non mi devi chiamare più”, ha aggiunto la Fiordelisi.

Lo sfogo di Edoardo Donnamaria

“Tu mi stai lasciando perchè ho abbracciato Oriana dopo averla nominata?”, chiede furioso Edoardo Donnamaria. “Tu professi sensibilità e rispetto, però in pochi giorni mi hai detto ‘me**a di uomo’, ‘mi fai schifo’, ‘vergognoso’, ‘senza pa**e’, ‘cane’. Vattene va vai via da qui chi ti ci vuole più“, aggiunge Donnamaria facendo riferimento alle offese ricevute da Antonella durante le discussioni. Dopo essersi confrontati e lasciati, Antonella si è sfogata con Nikita con cui ha anche dormito mentre Edoardo si è sfogato con Luca Onestini e Giaele De Donà.

“Mi ha detto cose orribili, che nessuno mi ha mai detto in vita mia. Lei vuole un fidanzato che le dia sempre ragione e che stia sempre dalla sua parte. Ma che è amore questo? Dai, ma con chi è stata in passato?, ha sbottato Edoardo.











