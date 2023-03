Edoardo Donnamaria e Clizia Incorvaia, fine dell’amicizia/ Non si seguono sui social

Edoardo Donnamaria e Clizia Incorvaia non si seguono più

Edoardo Donnamaria e Clizia Incorvaia non sono più amici. I due hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip del concorrente. L’opinionista di Forum e l’influencer, che si frequentavano per via della relazione di Edoardo con Micol, sorella di Clizia e di Paolo Ciavarro, suo compagno e amico di Donnamaria, sembrano aver rotto qualsiasi rapporto. La conduttrice, di recente, non ha nascosto una certa disapprovazione per la storia di Edoardo con Antonella Fiordelisi e per il modo in cui aveva raccontato il suo rapporto con Micol.

Clizia Incorvaia sembra non aver accettato la relazione tra Antonella ed Edoardo Donnamaria. Pochi giorni prima dell’uscita della Fiordelisi dalla Casa, per via dell’eliminazione, Edoardo e Clizia hanno smesso di seguirsi su Instagram. Secondo la compagna di Paolo Ciavarro, “Per accrescere l’ego e gratificare una donna, non devi denigrare la ragazza con cui sei strato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha ridotto la loro storia a meri incontri fisici”, come aveva affermato a Casa Chi.

Edoardo Donnamaria riabbraccia Antonella dopo il GF Vip

Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria sarebbe passato a casa di Clizia Incorvaia per incontrare Paolo Ciavarro, con il quale è molto amico: “Io ovviamente l’ho salutato, ma hanno parlato tra loro maschietti. Era un po’ provato, l’ho visto molto preso”, aveva spiegato proprio Clizia. Dopo l’uscita dalla Casa, Antonella si è gettata tra le braccia di Edoardo Donnamaria: i due stanno vivendo insieme quella quotidianità che non avevano potuto avere all’interno di Cinecittà.

