Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione, scontro social/ “Ma chi ca*o sei? Fatti un bagno di umiltà!”

Edoardo Donnamaria punge sui social, Pietro Tartaglione replica: “Presuntuoso“

Nelle ultime ore è esplosa una vera e propria polemica social che vede contrapposti Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione. Tutto è nato da una Instagram story condivisa dall’ex gieffino, che sul suo profilo si è unito al dolore per la morte di Silvio Berlusconi e ha scritto il seguente messaggio, con tanto di frecciatina finale: “Mi accodo con sincerità alle condoglianze alla famiglia Berlusconi ma pensando a influencer e personaggini che osannano e parlano di Berlusconi come se non si capisse quello che stanno facendo, ringrazio la mia famiglia per non essere uno di loro“.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio sulla crisi con Antonella/ "Non poteva arrivare in un momento peggiore"

Tuttavia tale frecciatina, il cui destinatario non è stato specificato, ha provocato la veemente reazione di Tartaglione. Con un video sui social l’ex corteggiatore di Uomini e donne, probabilmente sentitosi preso in causa, ha così risposto a Donnamaria: “Già il fatto che nella stessa frase fai le condoglianze e crei una polemica, la dice lunga su quanto siano sentite le tue condoglianze super false. Numero due, sei così presuntuoso da chiamare gli altri ‘personaggini’. Abbiamo il personaggione navigato qui. Ma chi caz*o sei? Ma fatti un bagno di umiltà. ‘Ringrazio la mia famiglia’… Ma io se fossi la tua famiglia ti prenderei a calci in cu*o. Ragazzino viziato. Fai un bagno di umiltà che non sei nessuno”.

Antonella Fiordelisi ufficializza la crisi con Edoardo/ "Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno"

Edoardo Donnamaria ribatte: “Mi ci mancava tortiglione oggi“

Il botta e risposta social tra Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione è però proseguito. L’ex gieffino, che in questo periodo è al centro del gossip per una presunta crisi in corso con Antonella Fiordelisi, ha condiviso un polemico post su Twitter. Condividendo gli screen di alcuni messaggi di fuoco che i due si sono scambiati su Instagram, il volto di Forum ha così ribattuto all’ex corteggiatore, punzecchiandolo e storpiandogli il cognome: “Mi ci mancava tortiglione oggi. Se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo!“.

Edoardo Donnamaria, caos sui social dopo il commento ad Oriana/ "Non sai un caz*o e parli?"

Acque agitate e tensione alle stelle tra i due che, per mezzo social, stanno dando vita ad una battaglia a colpi di frecciatine. E anche il web ovviamente è diviso, tra chi prende le difese di uno e chi dell’altro.

vabbè dai Pietro vai a dormire pic.twitter.com/noq7lwuhf2 — bea (@sonostronzaaa) June 12, 2023

mi ci mancava tortiglione oggi. se vi serve un avvocato non andate da lui ve ne consiglio io qualcuno bravo! pic.twitter.com/Wjp8hZSYkt — edoardo donnamaria (@drojette) June 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA