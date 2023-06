Edoardo Donnamaria rompe il silenzio sulla crisi con Antonella/ “Non poteva arrivare in un momento peggiore”

Edoardo Donnamaria, conferma la crisi con Antonella: le parole del volto di Forum

Qualche ore fa, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social ufficializzando la crisi con Edoardo Donnamaria. I fan hanno atteso ci fosse un comunicato da parte anche del volto di Forum, che ha appena rotto il silenzio sulla questione.

“Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene” afferma Edoardo Donnamaria ponendo l’accento sul momento doloroso, ma sviando velocemente l’attenzione sul traguardo lavorativo raggiunto. Non è entrato nel merito della relazione con Antonella il volto di Forum che sui social, svela di volersi dedicare alla musica probabilmente per non pensare alle sue pene d’amore.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno attraversando un periodo di forte crisi che entrambi hanno, in modi diversi, confermato. La schermidora che da giorni pubblicava strani messaggi sui social, lasciando intendere un forte malessere ha ufficializzato i rumor circolati nelle ultime settimane.

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie” confermando la crisiha affermato Antonella Fiordelisi, con Edoardo Donnamaria. Dunque, la coppia nata al GF Vip è sulla soglia della rottura che riescano a trovare un punto di incontro?

