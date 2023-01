“Edoardo Donnamaria? Ecco cosa pensa la sua famiglia di Antonella Fiordelisi”/ L’indiscrezione scottante!

Cosa pensa la famiglia di Edoardo Donnamaria della sua storia con Antonella Fiordelisi? Parla Carolina Pettinelli

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip 7 la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continua tra alti e bassi, fuori dalle sue mura c’è chi racconta retroscena inediti e dice la sua su questa tanto discussa coppia. Carolina Russi Pettinelli, migliore amica di Edoardo Donnamaria, è stata ospite nella puntata di “Casa Pipol” dell’11 gennaio 2023, raccontando non solo cosa ne pensa di Antonella, ma anche qual è il pensiero della famiglia di lui su questa storia.

“La famiglia di Edoardo supporta le sue scelte.” ha ammesso Carolina Pettinelli, facendo comunque intendere la mancanza di un particolare entusiasmo per questa storia. La ragazza ha raccontato di aver saputo da amici di famiglia che, a domanda diretta su Antonella, mamma e papà di Edoardo avrebbero risposto: “Fino a che è contento lui…”

Antonella Fiordelisi, cosa pensa di lei la migliore amica di Edoardo Donnamaria

Insomma Antonella Fiordelisi non avrebbe del tutto convinto la famiglia di Edoardo Donnamaria, comunque pronto a supportarlo in questa avventura sempre e comunque. Anche la figlia di Anna Pettinelli d’altronde non è parsa entusiasta del rapporto nato tra Edoardo e Antonella in quanto non trova che lui sia felice: “Io non lo vedo felice. Se c’è l’amore va bene però questo è un amore impegnativo, non è l’amore litigarello, è proprio ‘famose male’. Certo sono anche in uno spazio chiuso 24 ore su 24…” È però convinta che, facendosi conoscere meglio e su altri aspetti del suo carattere, Edoardo potrebbe tranquillamente conquistare la finale del GF Vip.

