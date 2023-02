Edoardo Donnamaria, gaffe sulle donne curvy: “È una multipla”/ Francesca Giuliano furiosa: “Offese le donne!”

Edoardo Donnamaria e la frase sulle donne

Una frase infelice di Edoardo Donnamaria sull’aspetto fisico delle donne ha scatenato la reazione di Francesca Maria Giuliano, la Miss anni ’50 di Avanti un altro. Dopo l’arrivo di un aereo per Davide Donadei che ha ricevuto una dichiarazione d’amore da parte di Martina, una ragazza che pur non conoscendolo personalmente gli ha mostrato interesse dicendogli di essere pronta ad aspettarlo, Edoardo, parlando con l’amico in cucina, si è lasciato andare ad un commento.

Mentre erano in cucina, Davide ha ammesso di voler conoscere la ragazza in questione appena uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2022. Edoardo ha provato a frenarlo, esortandolo a non farsi illusioni. “Magari la vedi ed è una multipla“, ha detto lo speaker radiofonico scatenando la reazione prima di Deianira Marzano e poi di Francesca Maria Giuliano.

La reazione di Francesca Maria Giuliano alla frase di Edoardo Donnamaria

Dopo aver condiviso il video con le parole di Edoardo, Deianira Marzano ha pubblicato una foto di Francesca Maria Giuliano scrivendo: “Vorrei dire al caro Donnamaria che definisce una donna in carne una ‘multipla’ che una donna così non te la sogni neanche”.

Miss Anni ’50 di Avanti un altro, dopo aver pubblicato a sua volta il post di Deianira Marzano, ha aggiunto: “Deianira grazie di vero cuore per questo tuo gesto! Sentire queste offese verso le donne, in questo modo, mi ha veramente delusa. La donna non è una taglia, quindi ha offeso tutte le donne. Chieda scusa alle donne, a tutte le donne”.

