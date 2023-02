Edoardo Donnamaria smonta Sonia Bruganelli/ “Bollita, arrivata, controcorrente…”

GF Vip, Edoardo Donnamaria demolisce Sonia Bruganelli: “Bollita, arrivata…“

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022 ha lasciato strascichi importanti in Edoardo Donnamaria, e non solo per la furibonda litigata con Antonella Fiordelisi. Il concorrente ha infatti avuto un duro scontro anche con Sonia Bruganelli che, dallo studio, ha difeso la schermitrice sostenendo che abbia una “luce” e che nessuno può in alcun modo oscurarla. Scottato da queste affermazioni, il volto di Forum si è sfogato nelle scorse ore proprio con Antonella, con la quale continuano i rapporti tra alti e bassi.

Il giudizio del Vippone sull’opinionista non è lusinghiero e definisce la Bruganelli “bollita, arrivata“. La Fiordelisi però prende le difese della moglie di Paolo Bonolis: “Non si dice“. Donnamaria cerca dunque altri termini per definire il suo comportamento: “Stralunata? Controcorrente per forza? Dai, diciamo così“. Antonella però la difende: “Però devo dirti che capisce molto bene il mio stato d’animo, è una donna molto intelligente“. “Infatti siete simili“, commenta ironico Edoardo.

Sebbene il confronto sia pacifico, Antonella Fiordelisi difende l’operato di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022: “Beh, magari potessi fare tutto quello che fa lei“. Edoardo Donnamaria però replica con un’affermazione pungente, tirando in ballo il marito dell’opinionista: “Sposati Bonolis… Beh in realtà non lo so, non la conosco“. Antonella ritiene però che, anche se si ha al proprio fianco una persona importante, si possa benissimo splendere di luce propria e fare il proprio lavoro: “Sai quante persone che sono sposate con persone importanti non fanno nulla. Devi essere capace“.

Edoardo Donnamaria condivide questa affermazione, ma ritiene che i giudizi dell’opinionista del reality siano spesso avventati e non veritieri: “È brava a fare il suo lavoro, però devi dire anche cose sensate“. Durissime dunque le critiche del volto di Forum a Sonia Bruganelli, memore dello scontro in puntata nel corso del quale l’opinionista non gli ha affatto riservato giudizi positivi.













