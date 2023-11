Edoardo Donnamaria ha sentito Antonella Fiordelisi prima di Pechino Express? / Lui svela: “Dopo l’amore…”

Edoardo Donnamaria ha contattato Antonella Fiordelisi prima della sua partenza per Pechino Express 2023? Lui si svela

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno avuto dei contatti prima della partenza dell’influencer per Pechino Express? È quello che si stanno chiedendo i tantissimi fan della coppia nata nella casa del GF Vip lo scorso anno, ma che subito dopo il reality di Alfonso Signorini è saltata per aria. L’ex schermitrice è da poco partita per la nuova avventura a Pechino Express insieme all’ex concorrente de L’Isola dei famosi Estefania Bernal. Intervistato da Radio Cusano Campus, il volto di Forum Edoardo Donnamaria ha ammesso di non aver alzato lo smartphone per un messaggio di augurio nei confronti dell’ex fidanzata, nonostante i rapporti siano rimasti civili dopo la fine dell’amore.

“No, non l’ho sentita prima che partisse, non mi sembrava il caso. Un rapporto civile dopo tutto l’amore che ci è stato per me è naturale, sicuramente non è per tutti così” ha confessato Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi. Chissà invece che molto presto l’ex concorrente del GF Vip non possa trovare un nuovo amore, ancora non sbocciato dopo la fine della storia con la showgirl originaria di Salerno. “Una nuova storia d’amore? Sicuramente non la sbandiero ai quattro venti. Non devo mettere su Instagram. Il mio cuore è sempre alla ricerca dell’amore”

Edoardo Donnamaria rivela di aver sofferto per amore prima di Antonella Fiordelisi

La relazione naufragata tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha lasciato delle ferite evidenti sulla pelle di entrambi. Nessuno dei due è infatti ripartito con una nuova avventura sentimentale, anche se vista la giovanissima età di entrambi c’è tutto il tempo di attendere l’amore giusto, quello in grado di far battere il cuore all’impazzata.

Donnamaria, nel corso del suo intervento radiofonico, è tornato a parlare delle sue storie passate, rivelando di essere rimasto scottato in più di una occasione: “Due volte mi è capitato di dire questa è la donna della mia vita. Ho sofferto entrambe le volte. Non rimpiango però nulla, credo che valga di più la parte bella dell’amore. Amori che ritornano? Secondo me ci sono dei momenti della relazione che ti portano ad avere un cambio di prospettiva, ma sono difficilmente sanabili. Una relazione per essere duratura ci possono essere alti e bassi, ma i bassi non possono essere troppo bassi. Però niente è impossibile” ha chiarito l’ex gieffino, magari lasciando una porta aperta a un ritorno di fiamma con Antonella Fiordelisi.

