Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: è crisi?/ Lei sbotta sui social: “Non vuole farsi vedere con me”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: è crisi per la coppia?

Amaro sfogo di Antonella Fiordelisi che, su Twitter, ha espresso il proprio malessere nei confronti di una scelta del fidanzato Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo, in seguito ad una discussione avvenuta due settimane fa e che li aveva portati a trascorrere qualche giorno di distanza, come ha annunciato la stessa Antonella rispondendo ai commenti dei fan, ha deciso di non pubblicare più storie e foto con la fidanzata. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione “Non succederà più” in onda sulle frequenze di Radio Radio e condotta da Giada Di Miceli, Edoardo ha motivato così la sua scelta: “Non è che non voglio più mettere storie con Antonella. Anzi, io mi diverto a fare sui social le storie con lei anche perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Ma lei ha un rapporto un po’ particolare con i social, io non ho mai frequentato una ragazza che fa questo di lavoro, più per lei che per me sono invasivi, quindi credo che sia più una decisione per lei. Non è una scelta definitiva”.

Edoardo Donnamaria si esibisce al Pizza Village 2023/ La dedica ad Antonella Fiordelisi, che sale sul palco

Nel corso del Pizza Village 2023 che Edoardo sta conducendo tutte le sere per RTL 102.5 da Napoli e dove, da domenica scorsa, si trova anche Antonella per supportarlo in un momento importante della sua carriera che l’ha visto anche debuttare sul palco come cantante esibendosi davanti a circa 15-20 mila persone, i fan li hanno immortalati di nascosto dietro le quinte in atteggiamenti teneri e di assoluta complicità. La scorsa notte, però, Antonella si è lasciata andare ad un amaro sfogo proprio in merito alla scelta di Edoardo.

Antonella Fiordelisi: "Intimità con Edoardo? Facciamo l'amore tutti i giorni"/ E sull'ex Gianluca Benincasa…

Antonella Fiordelisi, lo sfogo su Edoardo Donnamaria dopo la dedica sul palco

Sul paco del Napoli Pizza Village 2023, Edoardo Donnamaria si è esibito per due sere consecutive sulle note de “Il cielo stanotte”, canzone dedicata proprio ad Antonella Fiordelisi che, entrambe le volte, è salita sul palco supportando il fidanzato che l’ha baciata davanti alle telecamere ribadendo di averle dedicato la canzone. Momenti di assoluta complicità tra i due che, però, ieri potrebbero aver discusso per la scelta di Edoardo di non condividere più nulla della loro storia sui social. Tutto è cominciato quando Antonella, contrariamente alle altre sere, è arrivata al Pizza Village qualche minuto dopo rispetto ad Edoardo. Rispondendo ad un utente che aveva fatto notare il suo arrivo solitario, Antonella ha scritto: “Perché non vuole farsi vedere ovviamente per privacy, sinceramente è giusto che voi lo sappiate”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, pace fatta per l'onomastico/ Reunion con Alberto De Pisis e...

Successivamente, ha pubblicato una serie di Twitter spiegando il suo punto di vista: “Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie. Se parlo è perché oggi ha fatto così. Sono arrivata da sola perché non si voleva far vedere con me. Sono troppo real per questo social”. Parole che hanno provocato la reazione dei fan che, da una parte non considerano giusta la scelta di Edoardo di non pubblicare neanche una foto dopo aver mostrato tanto della loro vita e, dall’altra, invitano Antonella a moderarsi e, soprattutto, a parlare direttamente con Edoardo senza raccontare sui social ciò che accade tra loro.

Raga non prendiamoci in giro, darebbe fastidio e chiunque di noi se il nostro fidanzato/a non volesse farsi vedere con noi. È una cosa che a lei evidentemente fa star male. L’errore è continuare a scrivere tutti i loro problemi su tw a dei perfetti sconosciuti- — -𝗙𝗿𝗲𝘆𝗮 (@nomiecognomi) June 23, 2023

Antonella, sono questioni che riguardano solo voi due. Se hai bisogno di “sfogarti” fallo con un’amica a telefono, ma non qui sopra, non è questo il posto. Non fa bene a te e nemmeno alla persona che ami. — EDOARDO STAN ACCOUNT (@dicoleparolacce) June 23, 2023

per me lei ha sbagliato e continua ad avere un rapporto con i social completamente tossico, ma su questo fatto della privacy comprendo che ci possa stare male. si deve trovare una via di mezzo, non credo che una storia ogni tanto modifichi la carriera del singolo. #donnalisi — commentandovi (@commentandovi) June 24, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA