Edoardo Donnamaria: “Con Antonella sono in buoni rapporti”/ “Abbiamo dei contratti da rispettare…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, pochi spiragli per un ritorno di fiamma

Se dovessimo individuare la coppia più influente dell’ultima edizione del GF Vip, molto probabilmente la preferenza andrebbe verso Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La loro storia nel reality condotto da Alfonso Signorini è stata segnata da un amore difficile, una relazione condita da tira e molla per questioni di gelosia, incongruenze caratteriali e dinamiche tipiche della Casa più chiacchierata d’Italia. Nonostante i dissapori, alla fine sono usciti dal GF Vip danno l’impressione di poter costruire qualcosa di importante lontani dalla telecamere.

Per i primi mesi successivi all’esperienza del GF Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno dimostrato – in particolare sui social – come finalmente fosse riusciti a trovare una certa stabilità di coppia. Nonostante i reciproci impegni professionali, hanno trovato spesso e volentieri tempo e modo per trascorrere del tempo insieme. Poco più di una settimana fa è però arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della rottura. Prima lo sfogo di Antonella Fiordelisi, poi una labile conferma da parte di Edoardo Donnamaria. Nonostante le speranze dei “Donnalisi”, ad oggi i due non stanno più insieme.

Edoardo Donnamaria svela: “Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti…”

Qualche ora fa, dopo aver evitato di scendere nei particolari della separazione, Edoardo Donnamaria è intervenuto sui social – come riporta Biccy – rivelando alcuni dettagli del rapporto con Antonella Fiordelisi ora che le strade tra i due si sono separate. “Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché certe situazioni particolari ti obbligano ad affrontare dei temi fra persone. Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose. Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati“.

Edoardo Donnamaria ha dunque spiegato come, nonostante la sofferta rottura, sia ancora in contatto con Antonella Fiordelisi. Inoltre, pare che tra di loro siano in vigore anche dei rapporti professionali da rispettare nonostante il naufragio della loro relazione. L’aspirante cantante ha poi aggiunto: “A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato”.











