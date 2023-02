Edoardo Donnamaria: “L’ex di Antonella ce l’ha piccolo”/ Gianluca Benincasa replica…

Edoardo Donnamaria e il commento su Gianluca Benincasa

Da quando è saltato l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Gianluca Benincasa, l‘ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, tramite i social, sta svelando dettagli su quello che è stato il suo rapporto con l’ex schermitrice prima che varcasse la porta rossa della casa di Cinecittà. Dopo Instagram dove condivide i messaggi di sostegno che sta ricevendo, Gianluca Benincasa è sbarcato anche su Twitter dove ha commentato un video in cui Edoardo Donnamaria si lascia andare ad un commento sulle doti fisiche dell’ex della sua attuale fidanzata.

Il video in questione risale allo scorso Natale quando, in casa, i vipponi ricevettero i regali dei parenti. Tra i tanti doni, Edoardo ricevette un cannocchiale e una bambola con la scritta ex. Si trattava di un messaggio positivo per lui e Antonella come ha poi spiegato Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo, ma che all’epoca, creò diversi dubbi in Donnamaria che pensò che la parola ex potesse riferirsi proprio all’ex fidanzato di Antonella ovvero Gianluca Benincasa. Oggi, quel video, è stato così commentato da Benincasa.

La replica di Gianluca Benincasa ad Edoardo Donnamaria

Provando ad interpretare, con Edoardo Tavassi, il regalo ricevuto dalla famiglia, Edoardo Donnamaria, nel video in questione, si lasciò andare al seguente commento: “L’ex ce l’ha piccolo”. Il video è stato postato su Twitter dai fan dei Donnalisi ed è stato commentato dallo stesso Gianluca Benincasa. “Dovrebbe sapere che per me i 20 non sono gli anni…”, è stata la replica dell’ex di Antonella Fiordelisi che ha ribadito di aver accettato che Antonella entrasse nella casa da single per permetterle di vivere intensamente il GF Vip non immaginando ciò che è poi accaduto.

“Mi sa che devo mandare un aereo con almeno 20 caratteri e 4 hashtag per i piaceri giornalieri”, ha poi aggiunto in un altro tweet Benincasa.

Mi sa che devo mandare un aereo con almeno 20 caratteri e 4 hashtag per i piaceri giornalieri ❤️ #gfvip #donnalisi https://t.co/Kv68iarSfZ — Gianluca Benincasa (@bengoal85) February 16, 2023













