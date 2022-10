Edoardo Donnamaria/ L’ex di Antonella Fiordelisi vuole incontrarla al GF VIP?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip 2022, ma qualcuno potrebbe far saltare la coppia. Chi? Due rivali potrebbero arrivare nella casa del GF VIP per attentare al cuore della bella schermitrice visto che sui social Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella, ha postato un lungo messaggio. L’ex di Antonella ha scritto: “fare una storia per far capire il mio stato d’animo o altro a una persona che neanche può leggerla, mi fa sentire stupido. Ognuno sta facendo il suo corso come è giusto che sia , che io lo condivido o meno non credo che importi a qualcuno. Sono abituato a guardare negli occhi le persone come ho sempre fatto, prima di trarre le mie conclusioni”.

Antonella Fiordelisi e i dubbi su Edoardo Donnamaria al GFVIP/ "Non so se mi piace perchè..."

Le parole di Gianluca Benincasa sono chiare; l’uomo vorrebbe comunicare qualcosa alla ex Antonella, ma non sa come fare. Chissà che il Grande Fratello Vip non decida di farlo entrare nella casa per un confronto diretto con la sua ex fidanzata.

Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella Fiordelisi al GF VIP 7?

Gianluca Benincasa vuole parlare con l’ex Antonella Fiordelisi che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sta vivendo una relazione con Edoardo Donnamaria. La schermitrice però non è molto sicura dei sentimenti verso il co-conduttore di Forum visto che in giardina parlando con Luca Salatino ha confessato: “è’ importante avere dei punti di riferimenti, non so se mi sono legata ad Edoardo perchè sono in questo contesto o perchè veramente mi piace. Fatto sta che qui hai veramente bisogno di affetto, all’inizio ci sta, ma i punti di riferimento qui se non li hai poi impazzisci. Poi puoi discutere con chiunque vuoi”.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, video hot al GF Vip/ Dal web: 'Che schifo'

Chissà se l’arrivo dell’ex Gianluca non possa metterla ancora di più in crisi!

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, coccole hot al GF Vip/ Il web si infuria

© RIPRODUZIONE RISERVATA