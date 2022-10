Antonella Fiordelisi e i dubbi su Edoardo Donnamaria al GFVIP/ “Non so se mi piace perchè…”

GF VIP 7, Antonella Fiordelisi: è innamorata veramente di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022 si è confrontata in giardino con Luca Salatino parlando del flirt con Edoardo Donnamaria. “E’ importante avere dei punti di riferimenti, non so se mi sono legata ad Edoardo perchè sono in questo contesto o perchè veramente mi piace. Fatto sta che qui hai veramente bisogno di affetto, all’inizio ci sta, ma i punti di riferimento qui se non li hai poi impazzisci. Poi puoi discutere con chiunque vuoi” – ha detto la ex schermitrice che si è molto legata all’ex tronista di Uomini e Donne.

Edoardo Donnamaria/ L'ex di Antonella Fiordelisi vuole incontrarla al GF VIP?

Proprio Antonella ha difeso Luca Salatino che ha discusso animatamente con Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi: “all’inizio con Luca non parlavo proprio, ma penso che Luca sia una persona vera. Sai perchè? Non tutti sono così, molti si trattengono. Il trattenersi non è molto bello. Luca sta uscendo per quello che è sia in positivo che negativo. In questo contesto tu esci per come sei, non ti puoi trattenere, ma se uno ha sbagliato una volta. A differenza di altri si mostra sia per i pregi che per i difetti”.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, video hot al GF Vip/ Dal web: 'Che schifo'

Antonella Fiordelisi: “Edoardo Donnamaria? Mi piace però non mi fido tanto, non voglio bruciare le tappe”

Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sta vivendo un nuovo amore con Edoardo Donnamaria? La ex schermitrice nella casa più spiata d’Italia si è avvicinata ad Edoardo Donnamaria, il co-conduttore di Forum. Tra i due è scattata una forte sintonia che li ha portati nel corso delle ultime settimane a trascorrere tantissimo tempo insieme. Una conoscenza che li ha spinti anche al primo tanto atteso bacio. La Fiordelisi sta vivendo un momento di grande serenità, anche se tanti, troppi, sono i dubbi su Edoardo. La stessa Gegia ha invitato la ragazza a non fidarsi troppo del ragazzo che nella casa sembrerebbe essere interessato anche ad Alberto di Stasi.

Nominati Grande Fratello Vip 2022: Chi è il preferito del pubblico?/ Antonella...

Un triangolo amoroso che, giustamente, ha fatto traballare la Fiordelisi che ha avuto un momento di cedimento lasciandosi andare ad un lungo sfogo in giardino. “Mi piace però non mi fido tanto, non voglio bruciare le tappe e affrettare la conoscenza. Lo sta ancora scrutando, sembra sincero ma voglio capire meglio che intenzioni ha” – ha detto la gieffina che ha trovato in Attilio Romita un consigliere. Proprio il giornalista l’ha rassicurata dicendole: “secondo me lui si è fatto prendere un po’ da te, ha un’attenzione particolare per te, in più è sempre lui a prendere l’iniziativa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA