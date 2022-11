Edoardo Donnamaria, lite con Micol: “Sei scorretta!”/ Antonella accusa entrambi: “Lui poco limpido, lei…”

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria al GF Vip

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022 del 10 novembre, nella Casa è alta la tensione tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia. Il gieffino ha infatti entrambe contro dopo quanto accaduto nel corso della diretta di ieri, durante la quale sono stati mostrati confessionali e atteggiamenti che hanno fatto infuriare la Fiordelisi. Una volta sola in confessionale, quest’ultima ha infatti accusato il suo fidanzato di essere poco limpido: “Edoardo mi fa arrabbiare: se tu vuoi un’amicizia con Micol puoi averla, ma sii più trasparente, fai le cose davanti a me, abbracciala quando ci sono anch’io, non di nascosto!”

Su questo punto si trova d’accordo anche Micol Incorvaia che, in confessionale, accusa Edoardo per lo stesso motivo: “Per voler preservare e non far del male ad Antonella, poi si ritrova senza volerlo a farle comunque del male!” tuona.

Edoardo Donnamaria litiga con Micol Incorvaia per Antonella Fiordelisi al GF Vip

Dal canto suo Edoardo Donnamaria si dice sorpreso negativamente dai confessionali in cui Micol lo accusa di non essere stato del tutto sincero e di aver anzi minimizzato quella che è stata la loro storia. In una pausa pubblicitaria della diretta perciò la accusa: “Sei scorretta, non me l’aspettavo da te!” Micol però nega, dichiarando di averlo detto anche a lui in più occasioni cosa pensava.

Antonella Fiordelisi, assistendo alla scena, ha però perso la pazienza, accusando sia Micol che Edoardo di essere poco sinceri e limpidi nei suoi riguardi. E se per lei ha accuse pesanti, per lui ha lacrime e rabbia nella Casa del Grande Fratello Vip.

