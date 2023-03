Edoardo Donnamaria, rischia la squalifica?/ “Giustamente oscurato tutto”

Edoardo Donnamaria: provvedimento per il concorrente

Venerdì scorso su La5 non è stata trasmessa la replica della puntata del Grande Fratello Vip 7. Come mai? Pier Silvio Berlusconi, secondo Il Fatto Quotidiano, non avrebbe gradito quanto successo nella diretta di giovedì sera: “troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni”. Al posto della replica del GF Vip, La5 ha trasmesso il film “Un’ottima annata”. Ma non è tutto.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto e pubblicato una segnalazione molto interessante: “Dopo il messaggio di Pier Silvio che gli hanno comunicato in confessionale, stanno censurando la qualunque. In pratica solo Alberto è ripreso e Milena, che fa dolci”. Inoltre, secondo la segnalazione, ci sarà un provvedimento per Edoardo Donnamaria: “Si parla di squalifica per quello che ha detto a Nikita”.

Mentre prendevano il sole in giardino Nikita Pelizon ha chiesto ai suoi compagni: “Raga facciamo la corsa con i sacchi?”. Antonella Fiordalisi ha risposto in modo affermativo, mentre Edoardo Donnamaria ha commentato: “Facciamo una nuova versione con il sacco in testa e la cintura qui”, indicando il collo. Per poi concludere: “Ed inizi tu”. Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 nessuno ha dato seguito alle parole di Edoardo e nemmeno Nikita ha replicato. Il web, però, non ha lasciato correre: “Io auguro a Donnamaria appena esce che riascolti tutte le cessate dette e che decida di migrare… lontano lontano lontano”, ha commentato un utente su Twitter. Dopo aver ricevuto la segnalazione, Deianira ha scritto: “Vedete che a dire a dire poi qualcuno ci ascolta, della squalifica io non so nulla per il resto pare sia stato giustamente oscurato tutto. Grande Pier Silvio”.

Io auguro al donnamaria appena esce che riascolti tutte le cessate dette e che decida di migrare…..lontano lontano lontano #gfvip #iostoconnikita #nikitainfinale pic.twitter.com/8JUYwbjN1O — Lalla (@Lalla84455247) March 5, 2023













