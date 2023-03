Edoardo Donnamaria, sorpresa per il compleanno di Antonella Fiordelisi/ Proposta d’amore al GF Vip?

Edoardo Donnamaria torna al GF Vip dopo la squalifica con una sorpresa per il compleanno di Antonella Fiordelisi

Sarà una serata molto speciale per Antonella Fiordelisi. Questa sera, 13 marzo, la concorrente del Grande Fratello Vip festeggerà il suo compleanno e per l’occasione arriverà in Casa una sorpresa da parte di Edoardo Donnamaria. Da quando quest’ultimo è stato squalificato dal gioco e ha dunque dovuto abbandonare la Casa, Antonella ha avuto un crollo e ha vissuto giorni tra lacrime e malinconia per la mancanza del suo amato.

Passaggio segreto al Grande Fratello Vip?/ Nell'armadio di Onestini, spunta una...

Questa sera però potrà forse rivederlo e sicuramente risentirlo attraverso una sorpresa che proprio Signorini ha spoilerato nel corso del daytime del Grande Fratello Vip che anticipa la diretta di questa sera. Antonella ed Edoardo, d’altronde, non hanno avuto modo di salutarsi con calma, né di parlare a mente fredda di questo distacco, occasione che potrebbero forse avere questa sera in diretta.

Alberto De Pisis, poche sorprese al GF Vip/ Lo staff rivela: "La famiglia non vuole…"

Edoardo Donnamaria, sorpresa e proposta d’amore ad Antonella?

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi potranno rivedersi nella puntata del GF Vip di oggi? È questa la speranza che i fan dei Donnalisi hanno da quando Signorini ha annunciato l’arrivo di una sorpresa per la gieffina da parte della sua dolce metà. Solo pochi giorni fa Edoardo ha deciso di andare ad urlare fuori dalle mura della Casa il suo amore per Antonella, ammettendo di sentirne già la mancanza. Un gesto romantico al quale questa sera potrebbe farne seguito un altro ancora più importante, magari una ‘proposta ufficiale’ di fidanzamento. È insomma attesa una forte dose di romanticismo, condita da importanti dichiarazioni d’amore, per la puntata del Grande Fratello Vip in diretta questa sera su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Amici 22 serale, svelato il regolamento/ Ecco chi sono gli eliminati alla 1° puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA