Edoardo Donnamaria spiazzato dalla famiglia/ “Volevo un messaggio di conforto, ma…”

Edoardo Donnamaria e il regalo della famiglia

Lontano dalla famiglia da tre mesi e l’unico, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che non ha ancora ricevuto una sorpresa da un parenti nonostante sia nella casa dallo scorso settembre, Edoardo Donnamaria ha ricevuto un segnale dalla famiglia. In casa, infatti, è arrivata una busta con dei nuovi vestiti che, però, non sono stati particolarmente graditi da Edoardo. All’interno della busta, infatti, c’erano solo camicie a quadri, esattamente come quella che Antonella Fiordelisi ha indossato giorni fa chiedendola in prestito ad Antonino Spinalbese.

Un regalo che è stato, invece, particolarmente gradito da Antonella Fiordelisi che, dopo aver indossato subito una delle camicie arrivate al fidanzato, ha detto: “Ringraziamo tua madre che ci ha mandato le camicie. Il messaggio è indossa le camicie di Edoardo”, ha detto Antonella.

Edoardo Donnamaria e il messaggio alla famiglia

Con tutte le camicie, Edoardo Donnamaria si è recato in confessionale per lanciare un messaggio alla famiglia. “Vorrei ringraziare la mia famiglia e il loro grandissimo senso dell’umorismo perchè invece di mandare un messaggio di conforto, hanno mandato questa (mostrando la prima camicia), questa (e continua a mostrare tutte le camicie“, afferma Donnamaria.

“La cosa, per mia madre, per risolvere il problema non è cercare di capire la situazione in cui sono stato male, ma la soluzione è compra delle camicie da prestare alla tua ragazza e vedrai che risolverai il problema”, dice ancora Edoardo in confessionale. “Ora non litigheremo mai più per una camicia”, conclude Antonella in confessionale.

