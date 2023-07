Edoardo Donnamaria: “Le mie canzoni ispirate alla storia con Antonella”/ “Volgare al GF Vip? Non mi vergogno”

Edoardo Donnamaria, dal GF Vip al primo contratto discografico

L’ultima edizione del GF Vip è stata in buona parte “dominata” da alcuni concorrenti che, con le loro storie e dinamiche, sono riusciti a ritagliarsi un posto da protagonisti. Tra questi, spicca Edoardo Donnamaria; l’ex volto di Forum – complice la storia con Antonella Fiordelisi – è stato tra i concorrenti più seguiti dell’ultima esperienza nel reality più seguito d’Italia. Il giovane, anche lontano dalle telecamere, continua a far discutere e parlare di sé, tanto per questioni sentimentali che per scelte professionali.

Negli ultimi giorni buona parte dei rumor e curiosità incentrate su Edoardo Donnamaria hanno avuto come baricentro la relazione con Antonella Fiordelisi. La presunta rottura tra i due tiene sul fiato sospeso i “Donnalisi”, ma nel frattempo le reciproche vite professionali procedono senza intoppi. L’ex volto di Forum – come riporta Biccy – continua nel suo sogno musicale stando a quanto dichiarato in una recente intervista rilasciata per Blogo. “Ho appena firmato un contratto di distribuzione con ADA Music Italy” – spiega l’ex vippone – “Tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal GF Vip sono ispirate alla storia con Antonella Fiordelisi“.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per Blogo – come riporta Biccy – Edoardo Donnamaria ha anche sottolineato di non aver mai preso lezioni di canto. “Non appena tornerò dalle vacanze inizierò a farlo…” – ha spiegato l’ex del GF Vip – ” Il mondo degli hater è grandissimo anche se in realtà si tratta di una piccola percentuale di persone che si moltiplica con profili falsi“. Dunque, Donnamaria si dice ben disposto rispetto alle sue ambizioni musicali a dispetto delle critiche ricevute da una parte del popolo del web.

Nel prosieguo dell’intervista, Edoardo Donnamaria ha anche parlato della possibilità futura di tentare la strada del Festival di Sanremo: “Ovviamente per chiunque faccia musica Sanremo è il sogno, ma io non voglio bruciare le tappe. Se ne parlerà quando sarò pronto al 100%. Non vai a giocare la finale di Champions League se non ti sei allenato tutto il tempo”. In chiusura, Biccy riporta anche le dichiarazioni riferite alla recente esperienza al GF Vip. “Io col mondo del trash non ho nulla a che fare, a maggior ragione se consideriamo tutte le precedenti edizioni del Grande Fratello; il problema è che amo le parolacce… Sono stato cacciato per questo, non sono trash; sono stato volgare, ma non me ne vergogno“.











