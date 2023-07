Edoardo e Antonella Fiordelisi si rivedono dopo la rottura/ Video e segnalazione choc: “Dopo lei piangeva e…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono rivisti a un evento: cos’è accaduto tra i due ex

Mentre i Donnalisi continuano a sperare nel loro ritorno di fiamma, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono rivisti. L’ex coppia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip 7, si è ritrovata a un evento in Calabria, regalando alle persone presenti sorrisi e selfie insieme. I due hanno cantato insieme “Tango” di Tananai, dando a tutti i fan la speranza di un possibile riavvicinamento dopo la rottura di alcuni giorni fa.

A testimoniarlo un video, che in poche ore ha fatto il giro del web. Ma cos’è accaduto realmente? I due si sono volutamente incontrati? In realtà, come fa sapere Novella 2000, pare che l’evento in questione fosse programmato con la partecipazione sia di Antonella che di Edoardo da prima della rottura. I due hanno dunque dovuto rispettare gli accordi presi, partecipando alla serata in armonia.

Pare però che le cose subito dopo la serata non siano andate bene, almeno non per Antonella Fiordelisi. Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano da parte di una fan presente all’evento svela che l’ex gieffina, dopo l’incontro con Edoardo, abbia avuto un crollo. “Lei piangeva – ha ammesso la fan – Era magra, deperita, si vedeva che non stava bene”, ha quindi spiegato, allertando sulle condizioni di Antonella. Edoardo invece sarebbe stato distaccato nei confronti dell’ex per tutta la serata, mostrandosi disponibile solo nei momenti legati all’evento, come le foto o l’esibizione in coppia. Stando alla segnalazione, dunque, Antonella soffrirebbe ancora molto per Edoardo, che invece avrebbe messo una pietra sopra alla loro relazione.

