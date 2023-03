Edoardo e Antonella, matrimonio e figlio dopo il GF Vip?/ La rivelazione: “Ci siamo promessi che…”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi innamoratissimi dopo il GF Vip: si pensa già alle nozze?

La vera storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è iniziata solo da pochi giorni. La coppia si è ritrovata fuori dalla porta rossa del Grande Fratello Vip e per loro è stato come ricominciare daccapo, nel senso buono del termine. Lo ha rivelato alle pagine del settimanale CHI un entusiasta Edoardo, raccontando di “farfalle nello stomaco”, della gioia di conoscersi meglio, di stare da soli, di confrontarsi. “Le cose negative sono state nulle in questi giorni. Piuttosto è stato emozionante guardare il bello che c’è stato fra noi”, ha infatti raccontato. Stessa cosa per Antonella, che ha ammesso di essere “rinata” dopo aver rivisto Edoardo fuori dalla Casa.

Proprio la bellezza di questi giorni insieme incoraggiano Edoardo e Antonella a pensare ad un futuro insieme. Al punto che, stuzzicata, la Fiordelisi ha dichiarato: “Se il nostro amore durerà? Sì, sì, sì tra me e lui durerà!” D’altronde anche i genitori di entrambi appoggiano la loro storia: “I miei sono felicissimi, – ha ammesso Antonella – lo adorano!”.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e il sogno di un figlio insieme

Anche mamma e papà di Edoardo Donnamaria approvano e sono felici per la loro storia d’amore: “I miei? Pazzi di lei! Papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza”. Un altro elemento che spinge i due a pensare già alle nozze: “Se parliamo di matrimonio e figli? Ci siamo promessi che per quanto stiamo bene…” ha rivelato Antonella, senza sbilanciarsi troppo.

A sbilanciarsi ci ha però pensato Edoardo, raccontando un aneddoto: “Ieri sera lei mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia e per il 20% la testa sua, non per altro, perché è tanto matta”. Insomma, Antonella ed Edoardo sognano già un bambino insieme.

