Edoardo e Guendalina Tavassi attaccano Estefania “Fa il doppio gioco”/ “Voleva fare…”

Edoardo e Guendalina Tavassi contro Estefania all’Isola dei Famosi 2022

Il ritorno nel gruppo dell’Isola dei Famosi 2022 per Estefania si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver conquistato il diritto di lasciare Playa Sgamda tornando ufficialmente in gioco, Estefania si è ritrovata alcuni concorrenti contro convinti che il suo atteggiamento non sia totalmente sincero. A non fidarsi più della Bernal che si sta avvicinando sempre di più a Gennaro Auletto dopo aver chiuso la storia con Roger, sono Edoardo e Guendalina Tavassi.

Mercedesz vs Guendalina, scontro a L'isola/ "Una bugiarda, mi hai messo contro Edoardo"

Nel daytime del 19 maggio, infatti, i fratelli Tavassi commentano alcuni atteggiamenti di Estefania che farebbe il doppio gioco per restare amica di tutti e non rischiare di finire nuovamente al televoto. Parlando tra loro, Edoardo e Guendalina Tavassi giungono ad una conclusione su Estefania.

Estefania e Guendalina Tavassi: nessun ripensamento su Estefania

Guendalina ed Edoardo Tavassi non hanno dubbi su Estefania. Mentre Guendalina sembra pronta a darle nuovamente una possibilità dopo aver fatto pace, Edoardo esorta la sorella a chiudere il rapporto e a non fidarsi più di lei. “Ci sono cascata perchè mi ha chiesto scusa e mi ha detto di aver sbagliato”, spiega Guendalina. “Poi va da quell’altra e le dice che è la sua migliore amica“, replica Edoardo infastidito dall’argomento.

Guendalina Tavassi critica Edoardo "Delusa da te, stai solo sulla stuoia"/ Lui piange: è lite all'Isola!

“Basta fare comunella con chi sai che dice caz*ate. Estefania fa così dall’inizio del gioco. Voleva fare la storia finta con Roger, fa finta di essere amica tua e fa finta di essere amica di quella”, conclude Edoardo. Cosa accadrà tra i due? Ci sarà la resa dei conti nel corso della puntata di questa sera?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi frena con Mercedesz all'Isola: "Non mi fido"/ Lei: "Sono presa di mira, perché mi ignora?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA