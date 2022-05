Estefania dimentica Roger con Gennaro Auletto all’Isola dei Famosi/ Sorrisi e…

Estefania volta pagina con Gennaro Auletto all’Isola dei Famosi 2022

Una nuova coppia potrebbe formarsi presto all’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver deciso di chiudere la relazione con Roger non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, Estefania, dopo aver trascorso le ultime settimane su Playa Sgamada, è rientrata ufficialmente in gruppo nella scorsa puntata ed, esattamente come gli altri concorrenti, ha dato il benvenuto ai nuovi naufraghi Marco Maccarini, Pamela Petrarolo, Luca Dafrè e Gennaro Auletto. Con quest’ultimo è subito nato un feeling speciale. Estefania, infatti, il primo giorno, ha immediatamente spostato le cose di Roger, ancora fuori dopo essersi fatto male durante una prova, per poter stare accanto a Gennaro.

Quest’ultimo, durante una conversazione con Marco Cucolo, ha mostrato apprezzamento per Estefania ammettendo di essere disposto ad aiutarla a voltare pagina. Sulla spiaggia, così, tra un bagno in mare e lunghe chiacchierate, i due naufraghi trascorrono sempre più tempo insieme e la cosa non è sfuggita all’occhio attento degli altri concorrenti.

Estefania e Gennaro Auletto sempre più vicini

Gennaro ed Estefania, come hanno mostrato le immagini del daytime, si sono ritrovati a parlare dell’inizio dell’avventura del modello napoletano. “L’accoglienza c’è stata ed è stata fantastica”, ha detto Gennaro. “Ma noi ci siamo trovati benissimo perché poi Napoli e Argentina, ciao!”, è stata la risposta di Estefania. L’avvicinamento è stato notato, in particolare, da Guendalina, convinta che il tutto sia dovuto ad una vera e propria strategia di gioco.

“Ecco i protagonisti del triangolo delle Honduras. È tutto calcolato questo da lei: proprio prima che rientra Roger lei si sta sbrigando prima che entri lui“, ha detto la Tavassi mentre Lory Del Santo si è detta convinta che ad Estefania piaccia davvero Gennaro – “Secondo me a Estefania Gennaro piace proprio. L’ho sentita dire che vuole anche imparare a parlare napoletano!”. Chi avrà ragione tra Guendalina e Lory?

