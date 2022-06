Edoardo e Mercedesz stanno insieme?/ Nuovo bacio all’Isola: “La cosa più romantica…”

Edoardo e Mercedesz sempre più vicini all’Isola dei Famosi 2022

Con il ritorno di Mercedesz Henger su Playa Rinovada, la vita di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi sembra aver preso una nuova piega. Senza la presenza di Guendalina Tavassi, che aveva sollevato molti dubbi sulla veridicità di Mercedesz e del suo interesse per il fratello, Edoardo pare iniziare a sciogliere poco a poco le sue perplessità, avvicinandosi sempre più alla Henger.

Atteggiamento che è apparso palese nel corso della puntata del daytime dell’Isola dei Famosi 2022 in onda oggi, 6 giugno 2022. I naufraghi hanno avuto la possibilità di conquistare un pasto molto ricco – spaghetti e polpette – alla fine di una prova fisica: 150 flessioni divise tra i concorrenti. Un obiettivo ottenuto con abbastanza facilità. I naufraghi, infatti, hanno potuto godersi il pasto e lì è accaduto qualcosa tra Mercedesz ed Edoardo.

Edoardo e Mercedesz: nuovo bacio all’Isola

I due con uno spaghetto hanno giocato a Lilli e il Vagabondo, seguendo il gesto fatto pochi istanti prima da Lory Del Santo e Marco Cucolo. I due hanno infatti condiviso uno spaghetto fino ad arrivare al bacio e così ha voluto fare anche Edoardo con Mercedesz. I naufraghi hanno condiviso uno spaghetto, arrivando ad un bacio a stampo che ha imbarazzato la Henger. Sorridente, Mercedesz ha affermato ironica “La cosa più romantica della mia vita”.

È chiaro che tra Mercedesz ed Edoardo ci sia una bella amicizia che sfocia in un’attrazione reciproca. Tavassi potrebbe abbandonare le sue ultime perplessità sulla Henger in questi ultimi giorni che li vedranno sull’Isola, anche perchè lei non ha fatto mistero di voler continuare questa conoscenza anche una volta in Italia e di provare per lui sentimenti forti e sinceri.

