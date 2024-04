Edoardo Franco, gaffe all’Isola dei Famosi 2024: “Non so chi cazz* votare”/ Bruganelli: “Adorabile, lo amo!”

Edoardo Franco, l’avventura all’Isola dei Famosi 2024 inizia con qualche gaffe: cos’è successo

Se c’è un concorrente che ha conquistato in una sola puntata il pubblico dell’Isola dei Famosi 2024 è sicuramente Edoardo Franco. Il vincitore della scorsa edizione di Masterchef Italia ha mostrato sin da subito di non essere timido e di essere pronto a mettersi alla prova, anche se il risultato non è proprio eccellente. Lo ha mostrato, infatti, nel corso della prima prova leader, quando di fronte alle prime fatiche, Edoardo non solo va in difficoltà, ma arriva anche ultimo tra tutti.

La performance, insomma, non è delle migliori, ma i problemi continuano al momento delle nomination. Vladimir Luxuria avverte i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024: “Mi raccomando, non voglio sentire frasi banali come ‘Non li conosco abbastanza, non so chi votare’. Siate sinceri!” Così, quando arriva il momento della votazione di Edoardo, credendo di non essere sentito, lo chef commette una gaffe.

Edoardo Franco, parolacce in diretta all’Isola dei Famosi 2024: la reazione di Vladimir Luxuria

“Non so chi cazz* votare!” tuona Edoardo Franco ad alta voce, in diretta all’Isola dei Famosi 2024, probabilmente credendo di non essere sentito. Invece, una volta in postazione nomination, Vladimir Luxuria fa subito notare la gaffe: “Mi è sembrato di capire che c’è un po’ di incertezza, anche se l’hai detto in modo più esplicito…” Intanto, in studio, Sonia Bruganelli se la ride e ammette: “Io lo amo!” Poi chiede al concorrente: “Ma fai anche lo psicologo?” Lui, schietto e senza peli sulla lingua, chiude in bellezza: “No, ci vado dallo psicologo!”











