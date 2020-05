Edoardo Leo/ A 48 anni può dir di aver raggiunto tanti obiettivi, ma non si ferma qui

Pubblicità

Edoardo Leo è un attore versatile. Dopo ben 26 anni di gavetta ed appena 48 anni compiuti ad aprile, può ritenersi soddisfatto. È anche un bravo regista e sceneggiatore e la sua lunga carriera ora gli sta dando il riconoscimento che merita dopo tanti anni. Ha dimostrato non solo di essere adatto per le commedie ma di cavarsela benissimo anche nei ruoli più drammatici. Da sempre appassionato di cinema, pensava di fare l’insegnante ed infatti ha conseguito la laurea in Lettere; la passione per la recitazione è stata tale da fargli decidere di cimentarsi in questo magico mondo. Ha sempre lavorato duramente e con molta umiltà per raggiungere gli obiettivi che si era prefisso.

Edoardo Leo, i suoi miti da Proietti a Virzì

Con il primo film, intitolato Diciotto anni dopo, scritto, diretto ed interpretato da se stesso, Edoardo Leo ha ottenuto la nomination al David di Donatello come miglior esordiente ed anche una candidatura al Nastro d’argento per la stessa categoria. Da allora è passato molto tempo e l’attore ha partecipato a tante e famose fiction per la tv ed interpretato tanti ruoli al cinema. Tra i suoi miti c’è Gigi Proietti, suo amico da tanti anni. Accanto a Proietti ha recitato infatti in una miniserie per la tv, l’Avvocato Porta. Ha fatto parte del cast della famosa e seguitissima serie Un medico in famiglia, facendosi conoscere e apprezzare nel piccolo schermo, in una delle fiction più seguite agli inizi del 2000. Attore molto schivo e riservato, di rado rilascia delle interviste: di seguito una delle poche che lo rende protagonista. Edoardo Leo ha inoltre dichiarato che in futuro avrebbe piacere di recitare in un film di Paolo Virzì.

Fuori dal mondo del gossip

Nonostante Edoardo Leo abbia un profilo Instagram seguitissimo non è una di quelle persone che dà in pasto la propria vita privata. Restio al mondo del gossip, è molto attento alla sua privacy e al preservare quella della sua famiglia. Le uniche foto che pubblica sono scatti suoi, dei suoi lavori o insieme a qualche amico attore. Si sa che è sposato dal 2000 con sua moglie Laura, che fa la cantante e che insieme hanno due figli. È tifoso della Roma, la sua città natale. Insieme ad altri attori, diversi anni fa, ha fondato la squadra di calcio Calciattori team. Pare essere molto apprezzato dal genere femminile che lo considera un sex simbol.



