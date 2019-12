Edoardo Leo/ Ognuno è perfetto:”racconta la sindrome di Down senza pietismi”

Edoardo Leo sarà protagonista della Festa di Natale – Telethon, la maratona di beneficenza annuale, giunta alla trentesima edizione. Sarà l’occasione, per Edoardo Leo, di parlare del suo ultimo progetto televisivo, che lo vedrà accanto a Cristiana Capotondi nella fiction “Ognuno è perfetto”. “Ho nostalgia di quel set”, dice l’attore raggiunto da Gianni Martinelli per DiPiù Tv. “girare questa fiction mi ha cambiato la vita”. Ognuno è perfetto è ispirato a una serie tv belga dal titolo Tytgat Choicolat e narra la storia di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down impegnati in un’industria dedita alla produzione di cioccolata. A capo dell’azienda, Cristiana Capotondi, nei panni di un’imprenditrice che decide di affidare l’intero reparto incarti a questo gruppo di ragazzi. A Edoardo Leo spetta invece il compito di interpretare il padre uno dei giovani protagonisti, un uomo che ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi a tempo pieno al figlio: “è stato bellissimo recitare con quei ragazzi e condividere il set con un amico come Edoardo Leo”, svela la co-protagonista della serie.

EDOARDO LEO: “IO E CRISTIANA CAPOTONDI…”

Anche Edoardo Leo non ha nascosto il suo entusiasmo aver potuto lavorare con colei che oggi considera un’amica: “Cristina e io ci conosciamo da una vita perché lei è stata fidanzata con uno dei miei amici più cari, Primo Reggiani”, svela l’attore nel corso della sua intervista. “Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato il momento di condividere un set – aggiunge poi Edoardo Leo – e sono contento che sia accaduto proprio per Ognuno è perfetto”. Tuttavia, se il loro rapporto nella vita reale è idilliaco, la stessa cosa non può dirsi per quello nella fiction: “inizialmente – anticipa Edoardo Leo – tra i nostri personaggi ci sono forti contrasti”. Tuttavia, complice il lavoro quotidiano a contatto con i giovani protagonisti della serie e le diverse vicissitudini che si susseguiranno, il rapporto fra loro subirà una vera e propria mutazione: “si avvicinano sempre i più”.

EDOARDO LEO: “OGNUNO È PERFETTO? ME NE SONO INNAMORATO”

Con la fiction Ognuno è perfetto, Edoardo Leo torna in tv a distanza di anni dalla sua ultima apparizione in una fiction: “in questi anni – spiega l’attore a DiPiù TV – la mia carriera cinematografica ha preso il via e mi sono dedicato soprattutto al grande schermo, ma quando il produttore della serie, Alessandro Passadore, mi ha chiamato nel suo ufficio per propormela, me ne sono subito innamorato”. Il contenuto della fiction, il modo in cui era stata strutturata e il personaggio che era stato pensato per lui hanno infatti fatto centro immediatamente: “ho capito che mi avrebbe arricchito – rivela Edoardo Leo – come uomo, prima ancora che come attore”. Ognuno è perfetto punta infatti i riflettori sulla cosiddetta trisomia 21, ma lo fa con un linguaggio tutto nuovo: “racconta la sindrome di Down senza pietismi – rassicura l’attore – senza edulcorare la realtà. Io stesso – conclude – ho scoperto un mondo, interpretandola”.



