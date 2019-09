Edoardo Mapelli Mozzi sposa la principessa Beatrice di York/ Royal Wedding nel 2020

Edoardo Mapelli Mozzi e la principessa Beatrice di York presto sposi. Ebbene si, l’Inghilterra è pronta a celebrare il prossimo royal wedding della famiglia reale in programma nel 2020. Ad annunciarlo Andrea di York e Sarah Ferguson, i genitori della principessa, che hanno deciso di comunicare al mondo intero la notizia utilizzando i social network, nello specifico Instagram. “Il duca e la duchessa di York sono felici di annunciare il fidanzamento della principessa Beatrice con il signor Edoardo Mapelli Mozzi.Le nozze saranno celebrate nel 2020”. La principessa Beatrice di York è al settimo cielo e, tramite il profilo Instagram della sorella Eugenie, ha scritto un lungo post condividendo con i follower la sua immensa gioia: “Siamo estremamente felici di poter condividere la notizia del nostro fidanzamento. Siamo entrambi entusiasti di intraprendere questa avventura di vita insieme e non vediamo l’ora di sposarci. Condividiamo tanti interessi e valori simili e sappiamo che questo ci costituirà in grande forza per gli anni a venire, pieni di amore e felicità”.

Chi è Edoardo Mapelli Mozzi, futuro sposo di Beatrice di York

Ma chi è Edoardo Mapelli Mozzi, il futuro marito della Principessa Beatrice. A rivelare alcune indiscrezioni su milionario di origini italiane è il sito Alessandro Mapelli Mozzi e Nikki Shale. I genitori sono separati, di fatti la madre dopo la storia d’amore con il conte Alessandro Mapelli Mozzi si è risposata con Christopher Shale, il politico inglese. Edoardo Mapelli Mozzi è follemente innamorato di Beatrice di York e non è minimamente interessato al patrimonio della futura sposa e della royal family. Edoardo, infatti, è proprietario di Banda, un’azienda immobiliare di lusso fondata nel 2007. All’interno dell’azienda ricopre il ruolo di CEO ed è un multimilionario.

Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York, matrimonio nel 2020

Prima di innamorarsi di Beatrice di York, Edoardo Mapelli Mozzi ha avuto una precedente relazione con Dara Huang. La coppia ha dato alla luce anche un figlio, che oggi ha due anni e si chiama Wolfie. La principessa di York, invece, esce da una storia d’amore con Dave Clark, un uomo americano lasciato definitivamente tre anni dopo una lunga relazione di circa dieci anni. A lasciarlo è stata proprio la principessa di York intenzionata a sposarsi, ma dopo i continui rifiuti dell’ex compagno ha deciso di lasciarlo. Poco dopo sulla sua strada è arrivato il multimilionario di origini italiane con cui è riuscita a ritrovare non solo la felicità, ma anche a realizzare il sogno del matrimonio!

