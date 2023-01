Edoardo Marchiorello, nuovo fidanzato Tommaso Zorzi?/ Paparazzati insieme a Milano

Edoardo Marchiorello e Tommaso Zorzi stanno insieme?

Edoardo Marchiorello è il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi? Dopo la fine della relazione con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani, l’ex gieffino avrebbe ritrovato il sorriso tra le braccia di un giovane imprenditore. A rivelare l’indiscrezione è stato The Pipol che ha paparazzato i due piccioncini insieme durante una serata all’Armani Prive a Milano. Sul sito, infatti, si legge: “chi lo ha visto alla discoteca Armani, ci racconta di un Tommaso King della notte come sempre è solito fare in dolce compagnia”. La notizia non è stata presa benissimo dai fan dell’influencer che non hanno apprezzato le modalità con cui Zorzi ha chiuso con l’ex compagno e ballerino di Amici.

Intanto Edoardo e Tommaso non si seguono sui social, forse una scelta condivisa da entrambi per non attirare l’occhio del gossip sul loro amore. Ma chi è Edoardo Marchiorello? Il giovane, dopo essersi laureato in economia Aziendale all’Università Bocconi, ha seguito dei corsi professionali dell’Associazione Italiana Sommelier e quelli della Scuola della Cucina Italiana a Milano.

Chi è Edoardo Marchiorello, il giovane imprenditore e le voci sul rapporto con Tommaso Zorzi

Edoardo Marchiorello è un giovane imprenditore che vive tra Milano, New York e Bassano del Grappa. Da pochissimo tempo ha “debuttato” nella grande mela con “Mulino a Vino”, una enoteca creata con il socio Paolo Meregalli e allo chef pluristellato Davide Scabin. Intervistato da flawless.life ha parlato proprio dell’inaugurazione della sua nuova attività a New York: “l’apertura è stata un traguardo che abbiamo raggiunto dopo molto tempo. E stata un’emozione grande vedere i nostri sforzi finalmente ripagati! Paolo e Davide sono entrambi grandi amici e ottimi partner. I nostri caratteri, seppur diversi, si alimentano creando idee sempre nuove. Per quanto riguarda l’inaugurazione ricordo le molte persone che sono venute a sostenerci: da quelle più vicine a noi per augurarci buona fortuna, alle prime personalità di spicco newyorkesi pronte a esprimere giudizi severi sui risultati del nostro lavoro”.

La passione per i vini è nata grazie alla famiglia come ha raccontato: “pur non essendo grandi bevitori non è mai mancata una bottiglia di vino al tavolo di mio nonno durante i lunghi pranzi del sabato. In seguito, ho iniziato a degustare sempre di più, scoprendo non solo vini, ma anche posti sperduti e tradizioni quasi dimenticate. Questo è ciò che mi appassiona. Inoltre mi fa impazzire l’idea che da uno stesso frutto possano nascere vini così differenti. Ogni bottiglia con la sua storia unica”.











