Edoardo Melloni, figlio Tiziana Ferrario/ “Covid? Evitare di essere contagiati”

Edoardo Melloni è il figlio di Tiziana Ferrario, la giornalista e conduttrice volto noto della Rai. Da sempre molto attenta alla sua vita privata, il mezzo busto del TG1 è felicemente sposata da anni, ma sul marito non è dato sapere nulla. Quello che possiamo dirvi è che l’uomo vive in Africa dove la giornalista si reca non appena le è possibile con il lavoro. Dal loro amore è nato un figlio di nome Edoardo, che lavora come ingegnere ed è anche uno sportivo professionista. Tra madre e figlio c’è un rapporto bellissimo come testimoniano le dediche che il figlio fa alla madre. Proprio il figlio recentemente ha vissuto un momento di grande difficoltà quando è stato ricoverato presso l’ Ospedale Sacco di Milano dopo aver contratto il Coronavirus.

La vita del 29enne è improvvisamente cambiate come ha raccontato lo stesso atleta che ha partecipato ai Campionati Assoluti Italiani di atletica leggera indoor. “In queste settimane è successo di tutto – ha confessato Edoardo Melloni -. È davvero una cosa pazzesca pensare come la vita può cambiare da un giorno all’altro” – ha dichiarato l’atleta del CUS Pro Patria Milano. All’inizio sembrava tutto tranquillo: qualche sintomo leggero come ha raccontato proprio il ragazzo: “pensavo a una normale influenza. Un po’ di tosse e la febbre intorno ai 37,5°”.

Edoardo Melloni dall’atletica al Coronavirus: “sputavo sangue”

La madre Tiziana Ferrario sin dall’inizio si è molto preoccupata, ma il figlio Edoardo Melloni ha cercato di tranquillizzarla per non farla preoccupare. La tosse però è peggiorata a tal punto che di notte l’atleta doveva svegliarsi per dei “prolungati attacchi che duravano anche per diversi minuti”. A raccontarlo è stato proprio il figlio di Tiziana Ferrario: “ero costretto a star seduto e non sdraiato, quasi arrivavo alle lacrime dal dolore. Con l’aumento anche della febbre, il mio medico di base mi ha prescritto lo sciroppo, ma la tosse non andava via.

La situazione è andata avanti fino a domenica 15 marzo, quando la tosse è diventata talmente forte al punto che mi sono anche trovato a sputare del sangue. Alla luce di questo mi hanno portato al pronto soccorso del Sacco. Mi hanno sottoposto a Raggi X e tampone: il primo ha evidenziato una polmonite in corso, il secondo ha dato esito positivo al Covid-19”. Per fortuna tutto è andato per il meglio: Edoardo oggi sta bene e ha sconfitto questo terribile virus, ma ci tiene a fare una importantissima considerazione: “bisogna evitare a tutti costi di essere contagiati e l’età non conta: potrebbe passare come passa un raffreddore, ma potrebbe anche non essere così. E a priori non ci è dato saperlo”



