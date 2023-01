Edoardo pentito di aver nominato Oriana: “Televoto difficile”/ Lei: “Delusa, senza Antonella lui è meglio”

Edoardo Donnamaria pentito di aver nominato Oriana al GF Vip: “Nomination molto forte”

Edoardo Donnamaria non ha perdonato a Oriana Marzoli l’aver nuovamente stuzzicato Antonella Fiordelisi citando il possibile flirt mancato con Antonino Spinalbese. Una dichiarazione che lo ha ferito ed è costato alla venezuelana una pesante nomination.

Edoardo Donnamaria furioso con Antonella: "Mi chiami cane, vergognati!"/ "Sei fuori di testa, imbecille!"

“Mi hai rotto le scatole lei e le battute su Antonino! – ha tuonato Donnamaria in confessionale contro Oriana – E dici che lei sta con me perché Antonino non c’è stato, che ha preso il palo di Antonino… dici che sei mia amica e poi dici questo!” Oriana è però finita in nomination con Nikita e George Ciupilan, due concorrenti considerati tra i più forti nella Casa. Cosa che ha fatto pentire Edoardo: “Se avessi saputo che sarebbe finita in una nomination così forte ci avrei pensato due volte, – ha spiegato – però io mi sono sentito di fare così… Spero che questa nomination sia comunque per farle capire che non deve comportarsi così”.

GF Vip, Daniele Dal Moro furioso con Donnamaria: "Imbecille! Io stratega? Falso"/ Lui replica: "Incoerente"

Oriana sbotta contro Edoardo: “Non avrei mai messo un mio amico a rischio”, e tira in ballo Antonella

Non è mancata però la replica di Oriana. Come Edoardo, anche la Marzoli si è sfogata in confessionale, spiegando la sua posizione sulle stoccate su Antonella e Antonino: “Io non lo faccio per infastidirlo, dico le cose vere! È vero che lei ci ha provato con Antonino!” ha tuonato. Per poi continuare: “Comunque sono abbastanza delusa da Edoardo, se sei convinto della nomination non puoi venire da me e poi dire che sei pentito. Forse allora te l’ha consigliato qualcuno? L’hai fatto per fare felice Antonella perché non sapevi come fare? Io non metterei nessun mio amico a rischio.”

Antonella Fiordelisi accusa choc a Edoardo Donnamaria/ "Mi hai messo le mani addosso"

Oriana ha tenuto allora a sottolineare il diverso atteggiamento di Donnamaria quando è con Antonella e quando è solo: “Poi lui quando sta bene con Antonella neanche mi parla perché lei non gli dà il permesso, quando sta male con lei sta più vicino a me e la nostra complicità si vede. Quando non sta con Antonella è più simpatico, sta meglio. Io gli voglio bene.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA