Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti/ Dall’incidente in moto all’arrivo di Virginia…

Edoardo Scotti è il figlio di Gerry Scotti e non solo. Chi segue i programmi del conduttore sa bene che il figlio è famoso per aver lavorato come inviato tv nel programma “Show dei Record”. Un’accoppiata vincente che, però, non si è ripetuta in tv perché poi Edoardo ha deciso di fare altro e continuare la sua strada negli studi e non solo. Classe 1992, Edoardo è nato dall’amore tra Scotti e la prima moglie Patrizia Grosso, è nato Milano e il loro rapporto è stato sempre bellissimo e intenso soprattutto da quando, nel 2009 il loro rapporto si è rafforzato per via del doloroso divorzio del padre e la madre. Il giovane è un grandissimo appassionato di cinema ed è questo che l’ha spinto a lavorare e vivere per diversi anni proprio negli Stati Uniti d’America dove ha studiato regia partecipando a diversi corsi fino al suo ritorno in Italia.

Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti, chi è e cosa fa nella vita?

Proprio in quel momento ha debuttato nel piccolo schermo ricoprendo il ruolo di inviato nello “Show dei Record” condotto dal padre Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Edoardo Scotti ha approfittato del lockdown per mettere in cantiere il suo primo figlio, la piccola Virginia, che è arrivata proprio nei mesi scorsi rendendo nonno Gerry molto felice. Qualche mese, però, Edoardo Scotti ha rischiato grosso a causa di un drammatico incidente in moto che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Era l’aprile 2019 quando Edoardo ha avuto un incidente in moto e ha subito un intervento presso l’ospedale Humanitas di Milano a causa di una frattura scomposta al femore. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene e adesso Gerry può fare da nonno alla piccola Virginia.



