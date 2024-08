Edoardo Scotti, chi è l’atleta in finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella staffetta dopo il ripescaggio

Nonostante l’ottimo tempo raggiunto nella staffetta 4×400 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 Alessandro Sibilio, Luca Sito e Vladimir Aceti ed Edoardo Scotti non sono riusciti a qualificarsi per la finale battuti da Sudafrica, Giappone, Zambia, Stati Uniti, Belgio, Botswana, Gran Bretagna e Francia e Nigeria. Gli atleti di quest’ultima però sono stati espulsi per un’infrazione e dunque grazie al ripescaggio continua il sogno dei giovanissimi atleti. La finale della staffetta 4×400 maschile si disputerà questa sera a partire dalle 21.00 circa.

I giovani atleti che gareggeranno sono Luca Sito, Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti ed Edoardo Scotti, chi è? Classe 2000 è nato a Lodi. Pratica tanti sport sin da piccolo: dal calcio al tennis passando per il nuoto e lo sci alpino. Nel febbraio del 2015 corre in una campestre scolastica e approda all’atletica. Da qui inizia la sua scalata ai vertici internazionali del settore giovanile. Nel 2016 arriva il titolo europeo mentre nel 2017 arrivano due primati italiani U18: 47.77 indoor e 46.87 all’aperto sui 400 metri, in cui diventa campione continentale U20 a Grosseto con la 4×400 azzurra. Nel 2018, per la carriera di Edoardo Scotti, finalista alle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è l’esplosione ai Mondiali U20 di Tampere, dove realizza il record italiano juniores in semifinale (45.84) ed è l’ultimo frazionista della staffetta medaglia d’oro.

Edoardo Scotti ha una fidanzata? Successi sportivi ma massimo riserbo sulla vita privata

Sulla vita privata di Edoardo Scotti, invece, le informazioni sono poche, studia Economia all’università ed è appassionato di golf, che ama praticare nel tempo libero. Sulla sua situazione sentimentale, invece, si sa che Edoardo Scotti ha una fidanzata: Samantha Zago. I due sono molto riservati e discreti ma sui social non mancano delle dolci dediche. Alcune settimane fa ad un tenero post dell’atleta la sua ragazza ha risposto: “Il mio tesoro”. Anche Samantha Zago è una sportiva ed è una giovane promessa come velocista.

