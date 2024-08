DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: OGGI 10 AGOSTO ULTIMA SERA ALLO STADE DE FRANCE

Oggi sabato 10 agosto ultima sera di emozioni allo Stade de France per la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 che infatti domani mattina vivrà ancora la maratona femminile, ma nelle prossime ore dovrà laureare tutti i campioni olimpici delle specialità che ancora hanno in programma la propria finale allo Stade de France di Saint Denis. In copertina in ottica italiana ci sarà inevitabilmente la finale del salto in alto maschile di cui proprio Gianmarco Tamberi è campione in carica. Difendere il titolo sarà complicato, soprattutto a causa dei vari intoppi vissuti in un avvicinamento a dir poco complicato fino addirittura a questa notte, ma se Gimbo starà bene potrà farci sognare, in compagnia di Stefano Sottile alle ore 19.00, in apertura della serata.

Un pizzico di fortuna invece per la staffetta 4×400 maschile, che era stata esclusa di pochissimo ed è stata ripescata grazie alla squalifica della Nigeria nella stessa batteria degli Azzurri, che così si prendono la soddisfazione di essere in finale in entrambe le staffette dell’atletica leggera maschile. In questo caso dovremo aspettare un po’ nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 perché il nostro quartetto presumibilmente con Luca Sito, Vladimir Aceti, Alessandro Sibilio ed Edoardo Scotti sarà in azione nella finale alle ore 21.00.

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La lunghezza del programma non impedirà di certo la diretta tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 anche se potrebbe portare a una possibile divisione tra Rai Sport e Rai Due, con il canale generalista che avrà la parte principale ma anche il numero 58 pronto. In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play, mentre gli abbonati avranno i canali dedicati di Eurosport e lo streaming sulla piattaforma Discovery Plus, “casa” delle Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE FINALI DELLA GIORNATA

Per il resto non ci saranno altri italiani da seguire, ma questo nulla toglierà al fascino della diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 e allora andiamo ad elencare anche tutte le altre finali che ci attendono stasera, rispettando l’ordine cronologico. Subito alle ore 19.05 avremo anche la finale degli 800 metri maschile, gara di altissimo livello dalla quale ci attendiamo i fuochi d’artificio, avevamo due Azzurri in semifinale ma entrare fra i migliori otto è risultato oggettivamente impossibile per loro, mentre alle ore 19.30 ecco il via alla finale del lancio del giavellotto femminile.

Grande spettacolo sul filo dei centesimi invece con i 100 hs femminili, la cui finale sarà fissata per le ore 19.35, sempre con l’incertezza che accompagna questo genere di corsa. Avanti poi con i 5000 metri maschili, che sono in programma con partenza alle ore 19.50. Sempre distanze lunghe alle ore 20.15, quando invece sarà in programma la finale dei 1500 metri femminili. Infine, detto della staffetta maschile, ecco che alle ore 21.14 ci sarà la staffetta 4×400 femminile per la chiusura definitiva della diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024.