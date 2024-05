Edoardo Stoppa a rischio ritiro all’Isola dei Famosi 2024?/ Vesciche e ustioni: Juliana Moreira allarmata

Edoardo Stoppa si ritira dall’Isola dei Famosi 2024 a pochi giorni dalla finale? Perché potrebbe accadere

Edoardo Stoppa potrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi 2024 ad un passo dalla finale. Una possibilità che nasce di fronte alle dichiarazioni fatte da sua moglie Juliana Moreira in una recente intervista rilasciata a Casa Sdl. La showgirl si è infatti detta molto preoccupata per le condizioni fisiche del marito che, oltre ad essere notevolmente dimagrito, avrebbe riportato anche delle ferite non da poco nel corso di queste settimane.

“Io ero preoccupata per questo videoclip che hanno mandato, dove Greta diceva ad Edo: ‘Edo ma hai deciso, vai a farti vedere?’. E la produzione aveva accennato qualche problema alla mani un’altra volta, quindi se lo vedevo con la mano bendata aveva le vesciche, si era ustionata la mano perché aveva fatto il fuoco per 25 volte, e ogni volta si è procurato delle ferite.” ha ammesso Juliana nel corso dell’intervista.

Juliana Moreira preoccupata per le condizioni del marito Edoardo Stoppa all’Isola dei Famosi 2024

La preoccupazione della moglie di Edoardo Stoppa è che lui, essendo di natura un uomo combattivo e molto determinato, stringa i denti nonostante il dolore e gli infortuni pur di arrivare alla fine del percorso. Stoppa infatti, stando a quanto rivelato da Juliana Moreira, si sarebbe anche procurato un brutto taglio alla gamba che ha richiesto 10 punti di sutura.

Le sue condizioni, dunque, non sarebbero ottimali, motivo per il quale Edoardo Stoppa potrebbe ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2024 prima della finale, magari dando ascolto ad un possibile appello della moglie in diretta. Non è da escludere che Juliana, ancora preoccupata per Edoardo, decida di prendere parola durante la nuova diretta, esortandolo a dare priorità alla sua salute rispetto al gioco dell’Isola.

