Juliana Moreira, chi è e carriera: le prime esperienze da modella in Brasile

Juliana Moreira è pronta a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin oggi pomeriggio, domenica 1 dicembre 2024, per un’intervista nel salotto di Verissimo. La sua storia di vita ha radici in Brasile, nel comune di Osasco alle porte di San Paolo, dove è nata nel 1982; i primi sprazzi di carriera risalgono al periodo dell’adolescenza, quando debutta come modella per alcune agenzie, sino alle prime esperienze televisive sempre in Brasile e a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.

Chi è Wilma, com’è morta la mamma di Juliana Moreira/ “Per me è stata un esempio, ha donato tanto…”

Juliana Moreira compie il grande salto nel 2005, quando sbarca in Italia e prosegue la sua carriera sulle passerelle. Fu la svolta più importante della sua vita, in seguito alla quale ha conosciuto il grande successo nel nostro Paese soprattutto a livello televisivo. Nonostante le radici profonde che ancora la legano alla sua terra d’origine, la showgirl è innamorata dell’Italia, il paese che l’ha accolta e che finalmente, dopo una lunghissima attesa, le ha garantito la cittadinanza italiana nell’estate dello scorso anno. Un avvenimento così celebrato sui social: “E da oggi anche metà italiana senza dimenticare le mie origini brasiliane. Fatta da un mix di tanti Paesi ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivavano dalla guerra in un lontano Brasile”.

Chi è Juliana Moreira? I figli Lua Sophie e Sol Gabriel, curiosità e vita privata/ La carriera in tv

Juliana Moreira, il grande successo in tv e la vita privata

In seguito all’arrivo in Italia, Juliana Moreira ha proseguito l’attività da modella sino alla grande opportunità televisiva; nel 2006, infatti, viene selezionata da Antonio Ricci come valletta di Cultura moderna, show di Canale 5 condotto da Teo Mammucari. Una vera e propria ventata di popolarità si è spalancata di fronte a sé, cui hanno fatto seguito altre importanti esperienze; è stata infatti conduttrice di Paperissima Sprint per diverse edizioni nel periodo tra il 2007 e il 2018, mentre nel 2015 ha avuto l’opportunità di partecipare al programma di Carlo Conti Si può fare! su Rai 1.

Edoardo Stoppa, sorpresa dei figli Lua e Sol e della moglie Juliana Moreira/ Lui: "Senza voi non sono felice"

Sul fronte privato, Juliana Moreira è sposata dal 2017 con Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi: dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel.