Edoardo Stoppa, chi è il marito di Juliana Moreira/ La modella: “Vissuti tantissimi momenti difficili”

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono marito e moglie dal 10 novembre 2017. Il conduttore televisivo e la celebre fotomodella si sono sposati a Milano, città a cui sono molto legati e in cui vivono. Le nozze si sono svolte a Palazzo Reale di Milano e furono celebrate da Beppe Sala, sindaco della città meneghina. In una intervista rilasciata recentemente a Verissimo, Juliana Moreira ha ripercorso le tappe della sua storia d’amore con il marito Edoardo Stoppa, spendendo parole al miele per lui, ma confidando anche di aver vissuto e condiviso momenti davvero tosti a livello relazionale.

“Edo è una persona speciale con la quale ho scelto di condividere la mia vita. Stare insieme è una crescita quotidiana, siamo uno la spalla dell’altro e cerchiamo di imparare, crescere e diventare persone migliori ogni giorno che passa. Sono molto fortunata”, le parole di Juliana Moreira. Dalla relazione amorosa con Edoardo Stoppa, sono nati ben due figli, che sono Lua Sophie e Sol Gabriel.

Tra Juliana Moreira e il marito Edoardo Stoppa si tratta senza alcun dubbio di un grande amore, anche se, come anticipavamo, non sono mancati i periodo bui per la coppia. Ma la conduttrice e l’inviato televisivo, il cui primo incontro risalirebbe addirittura al 2007, hanno sempre ricucito brillantemente ogni strappo. E così è arrivato il fatidico lieto fine, che per Juliana ed Edoardo non è altro che un nuovo inizio.

“Abbiamo avuto tantissimi momenti difficili e delicati da superare”, le parole di Juliana. “Io penso che quando hai una persona affianco che ha le tue stesse idee e che cerca di darti una mano, riesci a superare quei momenti insieme. Da quando ci siamo conosciuti io ed Edo non ci siamo mai più lasciati, ci amiamo da 16 anni”.

